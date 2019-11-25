Мама, папа и я: милые идеи семейных снимков (Фото)

Семейное фото — особый жанр, но хорошие идеи ценятся в нем не меньше, чем в любом другом. Мы собрали для вас несколько примеров того, каким может быть следующая фотография из вашего семейного архива.