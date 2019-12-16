Как привить ребенку самостоятельность с малых лет: пять важных аспектов воспитания

1 Поощряйте ребенка формировать собственное мнение Все хоть раз видели ситуации с токсичными родителями, которые все решают за ребенка, а когда тот пытается что-то сказать, ему тут же затыкают рот вульгарными аргументами в духе: "Вот начнешь зарабатывать сам – тогда и будешь решать". У такого дефективного воспитания могут быть два негативных результата: а) ребенок отучится быть самостоятельным и до седин будет слушаться мамочку; б) ребенок сбежит подальше от родителей при первой же возможности, чтобы скинуть с себя бремя их вечных указаний. Ребенок с малых лет должен понимать, что важно формировать свое мнение и озвучивать его, когда ситуация того требует. Так же ему надо объяснить, что его мысли будут услышаны, но не всегда будут приняты во внимание по каким-либо причинам, однако это не значит, что он не имеет права высказаться. Постоянное подавление права выражать свои мысли может спровоцировать дурное поведение. Дабы этого не произошло, надо соблюдать правила воспитания непослушных детей.

2 Научите ребенка готовить Абсолютно все люди должны уметь готовить. Я говорю не о сложных блюдах, а о базовых. И женщины, и мужчины должны уметь состряпать что-нибудь простенькое вроде каши, салата или омлета. Если у вас сын, это не значит, что можно забить на его кулинарное образование. Не надейтесь, что удержите его обедами во взрослой жизни у своей юбки, а потом жените и жена будет ему готовить. Если у вас нет времени на обучение ребенка основам, покажите ему передачи в духе "Кулинарного взрыва". Это отличное образовательное шоу для детей, полезное даже для родителей. Ведущий доходчиво объясняет секреты готовки на основе законов химии и физики. Одна пословица гласит: "Если хочешь накормить голодного, то не давай ему рыбы, а научи ее ловить". Этот принцип метафоричен и применим в любой сфере.

3 Приучите ребенка к гигиене Стоит зайти в общественный транспорт, чтобы понять, как туго у нас дела с гигиеной. От мужчин воняет чем угодно, только не чистым телом, от женщин за километр несет духами. Многих славян раздражает популярная американская улыбка. Она якобы фальшивая. У меня другая теория такой неприязни: дело в дурном состоянии зубов у наших народов. Стыдно просто улыбаться кривыми и коричневыми зубами. А самое страшное, что такое наплевательское отношение к чистоте – вина родителей. С малых лет показывайте ребенку, как правильно чистить зубы: выметающими движениями, дважды в день, дополняя чистками зубной нитью, ложкой для языка и ополаскивателями для рта. Не скупитесь на дантистов! Пусть ребенок с малых лет приучится ходить к врачу на осмотр дважды в год. Объясните детям, что надо минимум раз в неделю мыть волосы, а душ желательно принимать хотя бы раз в день. Так мы избавляемся не только от запаха, но еще и убираем с тела бактерии и микробы. Так же важно приучить детей ежедневно менять носки и белье. Даже пятилетний малыш справится со стиральной машинкой, ведь у современной техники простой функционал.

4 Обучите ребенка основам экономии и экономики Мне необычайно повезло с учителями, со школьной программой и с курсом экономики в ВУЗе, в рамках которого нас учили разбираться в базовых вопросах мира финансов. Многим так не повезло, а потому люди толпами влезают в долги, начиная с 18 лет, когда они могут взять кредит в банке. Объясните своим детям, что откалыдывать на покупку куда выгоднее, чем по поводу и без брать кредит, в результате которого ему придется в итоге потратить куда больше денег. Покажите, как составлять план распределения доходов. Купите ему копилку, чтобы он научился откладывать пусть даже небольшие суммы. У многих родителей разные точки зрения на то, стоит ли давать карманные деньги ребенку, сколько именно давать и давать ли просто так. Все это индивидуально. Лично мне импонирует тот метод, к которому приучили меня мои родители. С 9 лет мне ежедневно выдавались маленькие суммы при условии, что я выполню работу по дому, пока родители на работе: поубираю, вымою посуду, приготовлю обед и так далее. Это приучило меня ценить свой и чужой домашний труд, старательно убирать дом и зарабатывать с малых лет. Однако с этим методом стоит быть осторожнее, поскольку эгоистичные дети могут встать в позу и отказаться помогать родителям без дальнейшего финансового поощрения. Стоит ли платить за оценки в школе или поощрять учебу постоянными подарками? Решать вам, однако большинство педагогов рекомендуют этого не делать.