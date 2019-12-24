Пятилетний малыш: что должен уметь ребенок в этом возрасте

1 Внимание Выполнять задания, не отвлекаясь, около 15 минут.Находить 5-6 отличий между предметами и между двумя рисунками.Удерживать в поле зрения 8-10 предметов. Копировать в точности узор или движение. Легко играть в игры на внимательность и быстроту реакции. Например, называйте существительные, но перед игрой договоритесь: если услышал название игрушки – хлопнуть в ладоши; если услышал название школьных принадлежностей – сложить руки на столе; если услышал название предмета для спорта – положил руки на плечи и т.п. Или так: если услышал слово, на конце которого звук «а», – подними руку и т.д.

2 Математика Цифры 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; знаки «+», «-», «=», Как составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание.Как пользоваться арифметическими знаками действий.Как разделить круг, квадрат на две и четыре равные части.Состав чисел первого десятка.Прямой и обратный порядок числового ряда.Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду.Название текущего месяца, последовательность дней недели.

3 Память Запоминать 8-10 картинок. Запоминать считалочки (например: «Три гуся летят над нами, три гуся – над облаками, два спустились за ручей. Сколько было всех гусей?») и скороговорки (например: «Цыпленок с курицей пьют чай на улице»). Запоминать фразы (например: «Юля и Оля рисуют цветными карандашами»; «Осенью часто идет дождь»; «Лена играла мячом, кубиками, юлой, куклой и мишкой»).Рассказывать по памяти рассказы, сказки, стихи, содержание картинок. Повторять в точности текст, состоящий из 3-4 предложений. Закончить предложение: «Если стол выше стула, то стул…», «Если два больше одного, то один…», «Если река глубже ручья, то ручей…» и т. д. Находить лишнее слово среди группы слов, например: «Василий, Федор, Семен, Иванов, Евгений», «Гнездо, нора, муравейник, курятник, берлога», «Смелый, храбрый, отважный, злой, решительный». Отвечать на замысловатые вопросы, например: «Когда гусь стоит на одной ноге, он весит 2 килограмма. Сколько будет весить гусь, если встанет на две ноги?» – и т. д.Определять последовательность событий.

4 Мышление Находить и объяснять несоответствия на рисунках.Находить и объяснять отличия между предметами и явлениями.Находить среди предложенных предметов лишний, объяснять свой выбор.Сложить из конструктора по образцу любую фигуру.Сложить из бумаги, по показанному взрослым образцу, простой предмет (кораблик, лодочку и т. д.).Вырезать ножницами сложную фигуру по контуру, нарисованному на листе бумаги. Выполнять аппликации на бумаге, как самостоятельно, так и по образцу.Складывать пазлы без посторонней помощи.

5 Мелкая моторика Регулировать силу нажима на карандаш и кисть и изменять направление движения руки в зависимости от формы изображенного предмета. Располагать изображение на всем листе или в заданных пределах: на одной линии, на широкой полосе. Штриховать рисунки, не выходя за их контуры. Аккуратно раскрашивать сложные рисунки.Ориентироваться в тетради в клетку или в линейку.

6 Развитие речи Строить сложные предложения разных видов. Например, составлять предложения из предложенных слов: рисунок, девочка, рисовать, красками; ребята, горка, санки, кататься, с, на и т. д. Быстро образовывать новые словосочетания. Например: шапка из меха | меховая шапка и т.д.Объяснять содержание пословиц. Например, пословицу: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Составлять рассказы по одной картинке, по серии картинок, из жизни. Выразительно исполнять стихи, с разной интонации передавать строки, содержащие радость, восхищение, грусть и т. д. Составлять предложения из 3-4 слов. Составлять схему предложения. Делить простые предложения на слова. Делить слова на слоги (части). Различать гласные и согласные буквы.Определять, на какой слог падает ударение. Определять на слух мягкость и твердость звука в словах. Определять количество звуков и букв в слове.Определять по интонации, какое предложение: повествовательное, восклицательное, вопросительное.