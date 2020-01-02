Скачать
Четверг, 02.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
В Нафтогазе рассказали, сколько получат от "сделки" с Газпромом
В Нафтогазе рассказали, сколько получат от "сделки" с Газпромом
Оперативные данные: в Минфине свели Госбюджет с 1,8% ВВП
Оперативные данные: в Минфине свели Госбюджет с 1,8% ВВП
Вест Хэм нашел конкурента для Ярмоленко
Вест Хэм нашел конкурента для Ярмоленко
Кто лучше: Кевин Файги назвал самого сильного супергероя Marvel
Кевин Файги назвал самого сильного супергероя Marvel

Как выбрать имя своему ребенку в Новом году 2020

Смотрите фото (5)
Как выбрать имя своему ребенку в Новом году 2020
17:39 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Когда родители ждут ребенка, то они всегда ищут ответ на один и тот же вопрос: как выбрать имя ребенку?

Каждому родителю хочется дать такое имя, чтобы оно соответствовало характеру будущего человека, подчеркивало его черты, и чтобы ребенок носил его с гордостью всю жизнь. Но как же так попасть и выбрать именно то имя, которое хотелось бы?

Как выбрать имя ребенку в зависимости от времени года

Ниже будут приведены характеристики людей и их качества в зависимости от времени года. Предлагаем вам представить каким человеком вырастет ваш ребенок и дать ему имя исходя из этих характеристик.

Зима – это время рождения людей решительных, талантливых и целеустремленных. Это умные и грамотные лидеры, которым далеко не всегда удается наладить семейную жизнь. Это люди крутого нрава и сильного характера, им важно первенство во всем, поэтому они любят спорить. Сильнее всего это выражено у декабрьских детей, чуть слабее у февральских, а самые спокойные в этом плане – январские. Эта ситуация в одинаковой степени затрагивает как женщин так и мужчин, поэтому, мы рекомендуем не давать им "крутых" имен. Называйте их мелодично, чтобы смягчить их суровый нрав звучанием имени.

Весной рождаются очень тонкие и умные натуры, но неуверенные в себе. Это нерешительные и обидчивые люди, у них слабое здоровье и они легко заболевают. Зато они могут вырасти в великолепных дипломатов, ораторов, докторов наук и других людей творческого и умственного труда. Если вы думайте, как выбрать имя ребенку, родившемуся весной, то остановитесь на твердозвучащих именах. В будущем это придаст ему твердости и уверенности в жизни, которой обычно так не хватает весенним детям.

Летом рождаются самые добрые и душевные люди. При этом они отважны, строги и очень горды собой. Они готовы рисковать и пускаться во всевозможные авантюры. Это люди искусства, и великолепные семьянины. Назовите ребенка твердым именем – это поможет ему.

И только осенью можно не задумываться о том, какое имя дать ребенку, потому что осенью рождаются люди-универсалы. Они очень умны, все очень тонко чувствуют и хорошо воспринимают. Они не повторяют своих ошибок и учатся на ошибках других. Они отличаются широким кругозором серьезным нравом и трезвым рассудком. Никакое имя не способно поколебать тот стержень, который заложила в них природа.

Как выбрать имя ребенку – важность звуков

Существуют твердые имена. Например: Ольга, Анатолий, Екатерина, Дмитрий или Дарья. Произнесите это имя, прочувствуйте твердость и уверенность, которую приносят эти звуки. Теперь вы знаете, что такое твердое имя. Пример мягких имен – это: Ирина, Светлана, Наталья, Алексей, Илья, Василий и т.п. Чувствуете мягкость в звуках? Вот и характеру этих людей характерна мягкость по жизни. Еще есть нейтральные имена (идеально для людей, рожденных осенью). Это Андрей, Александр, Анна, Анастасия, Любовь и т.п.

Какое имя давать не надо

1. Ни в коем случае не называйте ребенка в честь умершего родственника и особенно трагически погибшего родственника.

Лучшие семейные традиции, которые останутся в памяти ребенка на всю жизнь (Фото)
Лучшие семейные традиции, которые останутся в памяти ребенка на всю жизнь (Фото)Читать полностью

2. Не стоит называть его в честь бабушек и дедушек, потому что тогда ребенок сразу же приобретает некие из черты по наследству. Возможно, именно этого вы и хотели, но помните, что легче всего передаются именно отрицательные черты.

3. Не давайте такое имя, которое будет труднопроизносимо в сочетании с отчеством. Александр Дмитриевич, например – не лучший вариант. Тут свою роль играет сочетание согласных, на которое заканчивается имя и с которых начинается отчество.

4. Не давайте детям имена известных людей. Ребенку может не даваться дело жизни известного человека – в итоге он приобретет для себя психологическую травму, хорошо, если не на всю жизнь.

5. Не надо давать сыновьям имя отца, а дочерям – имя матери. Такие люди растут неуравновешенными, а в семье будет трудно найти общий язык.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Дети, Ребенок, Имя, Советы родителям.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пейте томатный сок: он не только вкусный, но и необычайно полезный
02 Наиболее полезен для мужчин: напиток, который нужно регулярно пить "сильному" полу
03 До "сотни" за 5,7 секунды: в сети появились первые снимки Genesis GV80
04 "Мир знает на чьей стороне правда": посол Украины в Польше ответил на скандальные слова Путина
05 Излучение смартфонов: какие модели "фонят" сильнее всего
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: прогноз погоды на 2 января
Мороз и солнце: прогноз погоды на 2 января
Украинцы в 2019-м году чаще всего покупали Renault и Toyota
Украинцы в 2019-м году чаще всего покупали Renault и Toyota
Долги населения за комуналку увеличились
Долги населения за комуналку увеличились
Леди Гага любит бородатых: певицу застукали за страстным поцелуем с незнакомцем (Видео)
Леди Гага любит бородатых: певицу застукали за страстным поцелуем с незнакомцем (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь