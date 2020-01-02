Как выбрать имя своему ребенку в Новом году 2020

Когда родители ждут ребенка, то они всегда ищут ответ на один и тот же вопрос: как выбрать имя ребенку?

Каждому родителю хочется дать такое имя, чтобы оно соответствовало характеру будущего человека, подчеркивало его черты, и чтобы ребенок носил его с гордостью всю жизнь. Но как же так попасть и выбрать именно то имя, которое хотелось бы?

Как выбрать имя ребенку в зависимости от времени года

Ниже будут приведены характеристики людей и их качества в зависимости от времени года. Предлагаем вам представить каким человеком вырастет ваш ребенок и дать ему имя исходя из этих характеристик.

Зима – это время рождения людей решительных, талантливых и целеустремленных. Это умные и грамотные лидеры, которым далеко не всегда удается наладить семейную жизнь. Это люди крутого нрава и сильного характера, им важно первенство во всем, поэтому они любят спорить. Сильнее всего это выражено у декабрьских детей, чуть слабее у февральских, а самые спокойные в этом плане – январские. Эта ситуация в одинаковой степени затрагивает как женщин так и мужчин, поэтому, мы рекомендуем не давать им "крутых" имен. Называйте их мелодично, чтобы смягчить их суровый нрав звучанием имени.

Весной рождаются очень тонкие и умные натуры, но неуверенные в себе. Это нерешительные и обидчивые люди, у них слабое здоровье и они легко заболевают. Зато они могут вырасти в великолепных дипломатов, ораторов, докторов наук и других людей творческого и умственного труда. Если вы думайте, как выбрать имя ребенку, родившемуся весной, то остановитесь на твердозвучащих именах. В будущем это придаст ему твердости и уверенности в жизни, которой обычно так не хватает весенним детям.

Летом рождаются самые добрые и душевные люди. При этом они отважны, строги и очень горды собой. Они готовы рисковать и пускаться во всевозможные авантюры. Это люди искусства, и великолепные семьянины. Назовите ребенка твердым именем – это поможет ему.

И только осенью можно не задумываться о том, какое имя дать ребенку, потому что осенью рождаются люди-универсалы. Они очень умны, все очень тонко чувствуют и хорошо воспринимают. Они не повторяют своих ошибок и учатся на ошибках других. Они отличаются широким кругозором серьезным нравом и трезвым рассудком. Никакое имя не способно поколебать тот стержень, который заложила в них природа.

Как выбрать имя ребенку – важность звуков

Существуют твердые имена. Например: Ольга, Анатолий, Екатерина, Дмитрий или Дарья. Произнесите это имя, прочувствуйте твердость и уверенность, которую приносят эти звуки. Теперь вы знаете, что такое твердое имя. Пример мягких имен – это: Ирина, Светлана, Наталья, Алексей, Илья, Василий и т.п. Чувствуете мягкость в звуках? Вот и характеру этих людей характерна мягкость по жизни. Еще есть нейтральные имена (идеально для людей, рожденных осенью). Это Андрей, Александр, Анна, Анастасия, Любовь и т.п.

Какое имя давать не надо

1. Ни в коем случае не называйте ребенка в честь умершего родственника и особенно трагически погибшего родственника.

2. Не стоит называть его в честь бабушек и дедушек, потому что тогда ребенок сразу же приобретает некие из черты по наследству. Возможно, именно этого вы и хотели, но помните, что легче всего передаются именно отрицательные черты.

3. Не давайте такое имя, которое будет труднопроизносимо в сочетании с отчеством. Александр Дмитриевич, например – не лучший вариант. Тут свою роль играет сочетание согласных, на которое заканчивается имя и с которых начинается отчество.

4. Не давайте детям имена известных людей. Ребенку может не даваться дело жизни известного человека – в итоге он приобретет для себя психологическую травму, хорошо, если не на всю жизнь.

5. Не надо давать сыновьям имя отца, а дочерям – имя матери. Такие люди растут неуравновешенными, а в семье будет трудно найти общий язык.