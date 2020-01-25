Самые интересные детские дворовые игры, которых не знают современные дети (Фото)

1 Игры для ребенка – очень серьезное явление, а не только имитация реальности. Это скажет вам любой психолог. В игровом процессе он учится познавать мир, осваивать необходимые в будущем навыки. И, конечно, происходит самое важное – социализация. Общение с другими детьми учит выстраивать взаимоотношения, отстаивать личные границы, оно ведет к обретению своего места в коллективе. Поэтому игры в группе принципиально важны для гармоничного развития личности. Но в век виртуальной реальности, заполонившей жизненное пространство не только взрослых, но и детей, игры, в которые они играют, все больше тяготеют к уединенному времяпрепровождению или опосредованному общению в социальных сетях. А это, увы, не самый верный и естественный способ налаживать контакты со сверстниками. Поэтому нынешним взрослым — родителям детей компьютерного века — есть смысл вспомнить свое дворовое детство и научить своих чад подвижным играм, среди которых: Классики В советских дворах все асфальтированные дорожки были разрисованы "классиками". Условия таковы. Нужно нарисовать сетку с цифрами определенной конфигурации. После чего ребенок-участник берет камушек, бросает в клеточку, последовательно прыгает до намеченной цифры и возвращается обратно. А потом передает ход другому.

2 Игра в прятки У нее очень простые правила, так что играть могут даже маленькие детишки. Число участников – чем больше, тем лучше. Сначала игроки с помощью считалочки выбирают того, кто будет водить (искать спрятавшихся). Он должен будет отвернуться к дереву или стенке, закрыть глаза и считать до оговоренного числа. За это время остальные дети должны будут спрятаться. По окончании счета водящий начинает искать и, найдя игрока, опередить его: добежать до места, где он считал первым и "застукать" найденного. Если ему это удается, роль водящего переходит к тому, кого нашли первым.

3 Догонялки В нее в детстве играли наверняка все. Группа детей становится в круг и выбирает водящего. После чего игроки разбегаются, а водящий должен их настичь и прикоснуться. После этого не сумевший убежать берет на себя функции ведущего.

4 Игра в резиночку Хотя подобные дворовые игры традиционно считаются девчачьей, можно научить им и мальчиков. Нужно минимум три игрока. Двое держат резинку на установленном уровне (в области щиколоток, на коленях и выше). Третий игрок должен "отпрыгать" последовательность прыжков разной степени сложности. Если сбился – прыгать выходит другой.

5 Горячая картошка В задание участников, стоящих по окружности, входит кидать мяч друг другу в быстром темпе. Если же кто-то "передерживает" мяч, он переходит в центральную зону и приседает. Игровой процесс идет дальше. Ребятам в центре нужно словить мяч (при этом вставать запрещено). Если это получается, игрок выходит из штрафной зоны.

6 Игра в лягушку Суть ее заключается в следующем: на стенке мелом проводится ровная горизонтальная линия. По правилам нужно кидать мяч обязательно выше нее. Дети по очереди делают это, и, когда он возвращается на землю, через него нужно успеть перепрыгнуть. Если кто-то не успевает этого сделать, получает одну из букв "лягушки". В итоге тот игрок, который полностью собрал "лягушку" считается проигравшим.

7 Вышибала Такие дворовые игры отлично развивают ловкость. Итак, по бокам два человека — "вышибалы" — бросают мяч, стараясь попасть в кого-нибудь из команды на центральном участке. А те, наоборот, должны успеть увернуться. Кто оказался недостаточно проворным, сам занимает боковое место.

8 Игра в колечко Группа детей садится на скамейку и складывает руки в виде лодочки. У водящего в "лодочке" кольцо, которое он, обходя участников, перекладывает одному из игроков. Затем по команде игрок, у которого оказалось колечко, должен выйти из линии и успеть убежать. А вот в задачу остальных входит не дать ему этого сделать.

9 Игра в "съедобное" Число детей не ограничивается. Группа располагается линейно. Один из них встает напротив и по очереди бросает игрокам мяч, называя материальные объекты. Если объект съедобен, нужно поймать мячик, если нет – отбить. Тот, кто путает, что нужно делать, выходит из линейки и начинает делать броски вместо предыдущего участника, придумывая новые названия.