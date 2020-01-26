"Обнимашки" родителей и детей: насколько это важно

Пять причин обнимать ребенка как можно чаще.

Многие ученые проводили эксперименты и делали выводы, что дети, которых редко обнимают, растут замкнутыми, медленно развиваются, учатся хуже, чем те, кто купался в родительской ласке.

Психологи университета Монреаля (в Канаде) выяснили, что мамины объятия и тепло тела "включают" очень важные функции мозга ребенка. Вот, на что способны объятия:

1. Объятия повышают уровень окситоцина (именно этот гормон запускает роды и контролирует грудное вскармливание, гормон "комфорта", гормон "мамы и младенца", гормон "спокойствия"). По словам доктора Кэрол Купер, семейного психолога, этот самый гормон стимулирует детское развитие и способности к обучению.

2. Объятия стимулируют мозговой центр, ответственный за обработку эмоций и принятие решений. А вы представляете, как это важно для ребенка? Когда кроха сталкивается с разными чувствами и эмоциями, ему нужно научиться их различать. Я злюсь? Я радуюсь? Как мне реагировать на эти чувства? Вот в этом умении и помогают объятия.

3. Какая связь у объятий и развития интеллекта? Прямая. "Объятия — это опора, — говорит психолог Дарья Логинова. — Это чувство защищенности". А, когда ребенок чувствует себя в безопасности, "в кольце маминых рук", ему не нужно отвлекаться на волнения, ему не нужно бояться сделать лишний шаг, он может смело учиться, познавать мир, пробовать новое, не боясь ошибиться.

4. Как ребенку понять, что он хороший? Как поверить в себя? Ведь ребенок не слушает слова, он делает выводы о себе по тому, как ведет себя мама. "Гладит по голове, обнимает, целует — значит, я — хороший". Физиологи уверены в том, что эти сигналы организм ребенка запоминает, и потом, во взрослой жизни эта уверенность в себе сохраняется. То есть обнимашки дают заряд уверенности в себе и отличной самооценки с самого детства.

5. Объятия учат быть открытым, учат доверять, делают отношения родителей и детей проще и ближе. Тем, кто обнимается, будет легче пережить переходный возраст (это касается и мамы с папой, и подростка).