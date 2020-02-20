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Четверг, 20.02.2020
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Самые искренние улыбки на свете: милые малыши на снимках Сэнди Форд (Фото)

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Самые искренние улыбки на свете: милые малыши на снимках Сэнди Форд (Фото)
01:32 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Лондонский фотограф Сэнди Форд (Sandi Ford) прославилась на весь мир трогательными фотографиями спящих детей.

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    Самые очаровательные из ее детских портретов — те, на которых спящие малыши улыбаются.

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    Это выглядит настолько искренне, что вызывает ответную аналогичную реакцию у окружающих.

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    О Сэнди Форд из студии Bumps, Babes and Beyond Photography не раз писали в международной прессе.

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    Она также выиграла ряд наград в области свадебной и портретной фотографии.

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    Фотограф рассказала, что раньше снимала беременных женщин и новорожденных детей, но один раз у нее получился отличный кадр спящего, но при этом улыбающегося малыша.

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    С тех пор она решила развиваться в этом направлении.

  • 7

    Сэнди признается, что чувствует, когда спящий малыш улыбнется. "Я заметила, что дети гораздо чаще улыбаются, нежели взрослые. Можно слегка дотронуться до кончика носика или ушка, и они сразу улыбаются. Работать с детьми — одно наслаждение", — поделилась Форд.

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