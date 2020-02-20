Самые искренние улыбки на свете: милые малыши на снимках Сэнди Форд (Фото)

1 Самые очаровательные из ее детских портретов — те, на которых спящие малыши улыбаются.

2 Это выглядит настолько искренне, что вызывает ответную аналогичную реакцию у окружающих.

3 О Сэнди Форд из студии Bumps, Babes and Beyond Photography не раз писали в международной прессе.

4 Она также выиграла ряд наград в области свадебной и портретной фотографии.

5 Фотограф рассказала, что раньше снимала беременных женщин и новорожденных детей, но один раз у нее получился отличный кадр спящего, но при этом улыбающегося малыша.

6 С тех пор она решила развиваться в этом направлении.