Самые искренние улыбки на свете: милые малыши на снимках Сэнди Форд (Фото)

Самые очаровательные из ее детских портретов — те, на которых спящие малыши улыбаются.
Это выглядит настолько искренне, что вызывает ответную аналогичную реакцию у окружающих.
О Сэнди Форд из студии Bumps, Babes and Beyond Photography не раз писали в международной прессе.
Она также выиграла ряд наград в области свадебной и портретной фотографии.
Фотограф рассказала, что раньше снимала беременных женщин и новорожденных детей, но один раз у нее получился отличный кадр спящего, но при этом улыбающегося малыша.
С тех пор она решила развиваться в этом направлении.
Сэнди признается, что чувствует, когда спящий малыш улыбнется. "Я заметила, что дети гораздо чаще улыбаются, нежели взрослые. Можно слегка дотронуться до кончика носика или ушка, и они сразу улыбаются. Работать с детьми — одно наслаждение", — поделилась Форд.