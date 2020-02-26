Оригинальный фотосет с социальным подтекстом: чудные малыши под водой (Фото)

1 Сет Кэстил (Seth Casteel), фотограф, работающий в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, известен своей забавной серией подводных фотографий собак и щенков.

2 В настоящее время он сфокусировал свой объектив на новом, не менее очаровательном объекте — детях.

3 В нашей галерее — лучшие снимки из его чудесного проекта "Дети под водой".

4 Фотограф сделал примерно 10 000 снимков около 750 детей для своего проекта "Дети под водой".

5 На первый взгляд может показаться, что в процессе съемки дети рисковали жизнью, однако это совсем не так.

6 Дети на фото Кэстила и их родители участвуют в программе, направленной на то, чтобы приучить детей, находящихся под наблюдением, к нахождению в воде и обучить их техникам самопомощи, которые спасут им жизнь, если вдруг в будущем они действительно начнут тонуть.

7 Детей учат задерживать дыхание, делать движения ногами и пытаться всплыть наверх на спине, как только они попали под воду.

8 Своей серией фотограф хотел привлечь внимание общественности к тому, что внезапное утопление — одна из наиболее распространенных в США причин гибели детей в возрасте от одного года до четырех лет.

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