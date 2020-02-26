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Среда, 26.02.2020
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Оригинальный фотосет с социальным подтекстом: чудные малыши под водой (Фото)

Смотрите фото (18)
Оригинальный фотосет с социальным подтекстом: чудные малыши под водой (Фото)
15:38 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Предлагаем Вашему вниманию очаровательный фотопроект, в котором детки позируют под водой.

  • 1

    Сет Кэстил (Seth Casteel), фотограф, работающий в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, известен своей забавной серией подводных фотографий собак и щенков.

  • 2

    В настоящее время он сфокусировал свой объектив на новом, не менее очаровательном объекте — детях.

  • 3

    В нашей галерее — лучшие снимки из его чудесного проекта "Дети под водой".

  • 4

    Фотограф сделал примерно 10 000 снимков около 750 детей для своего проекта "Дети под водой".

  • 5

    На первый взгляд может показаться, что в процессе съемки дети рисковали жизнью, однако это совсем не так.

  • 6

    Дети на фото Кэстила и их родители участвуют в программе, направленной на то, чтобы приучить детей, находящихся под наблюдением, к нахождению в воде и обучить их техникам самопомощи, которые спасут им жизнь, если вдруг в будущем они действительно начнут тонуть.

  • 7

    Детей учат задерживать дыхание, делать движения ногами и пытаться всплыть наверх на спине, как только они попали под воду.

  • 8

    Своей серией фотограф хотел привлечь внимание общественности к тому, что внезапное утопление — одна из наиболее распространенных в США причин гибели детей в возрасте от одного года до четырех лет.

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Дети, Проект, Родители, Фотопроект, Сет Кэстил.
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