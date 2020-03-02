Как влияет сказка на психическое развитие ребенка

1 Сказки формируют эмпатию - умение сопереживать. Когда ребенок узнает о приключении сказочных героев, он начинает переживать, он борется вместе с ними, а также учится преодолевать различные препятствия на пути к победе.

2 Сказки играют большую роль в полоролевом воспитании детей. Девочки усваивают модель будущей мамы и хозяйки, а мальчики учатся быть защитниками слабых и кормилицами семьи.

3 Через сказочные истории лучше всего объяснять ребенку, что такое "хорошо" и "плохо". Можно сказать, что сказки прививают добро.

4 Влияние сказки на развитие детей очевидно - сказка совершенствует речь, а также воображение, фантазию.