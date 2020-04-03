Как отучить малыша от ночных кормлений

1 Основные принципы отлучения от груди на ночь Не травмируйте психику ребенка. Оставлять малыша на бабушек-дедушек и просто уезжать - это огромный стресс и для вас, и для ребенка, и для груди. Оставляйте это на самый крайний случай, когда молока будет уже действительно мало, а уложить спать без груди не выходит вообще никак.

2 Приобщите родственников. Пусть на ночной сон укладывают ребенка папа или бабушка. И первое время им же придется успокаивать и носить его на руках ночью во время пробуждений, потому что если это будет делать мама, то ей проще сдаться и дать грудь, чем слушать этот плач.

3 Не травмируйте себя. Никаких перетягиваний, таблеток для прекращения лактации и прочего вам не нужно. Если хотя бы одну ночь вы продержитесь без кормлений, то на утро сцедите немного молока для облегчения состояния груди, а дальше его будет прибывать все меньше, если вы не будете кормить.

4 Приготовьтесь морально. Решите, точно ли вы хотите отлучать ребенка. Если, допустим, молока уже почти нет и вы не видите смысл в этих кормлениях, вам неприятно или больно, то примите окончательное решение, но приготовьтесь, что несколько ночей могут стать бессонными. Если вы не уверены, что хотите отлучать, или не уверены, что готовы временно пожертвовать своим сном, просто подождите еще, не спешите.

5 Сокращайте время кормления перед сном. Давайте грудь только на определенный промежуток времени, с каждым днем сокращая его. Например, кормите пока поете колыбельную или рассказываете стишок. Закончилась песня - убрали грудь. И дальше отвлекаем ребенка каким-то другим способом.