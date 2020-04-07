Ревность старшего ребенка к младшему: как избежать

Говорите о будущем ребенке
Когда у мамы появился заметный животик, пора регулярно рассказывать старшему, что скоро появится братик или сестричка.
Если вы выбрали имя - называйте будущего малыша по имени. Покажите снимки УЗИ, дайте старшему потрогать ваш живот, когда младший толкается изнутри.
Расскажите, что сначала малыш будет очень маленький и беспомощный, ему понадобится помощь всех членов семьи, включая братика/сестричку. Он будет всех любить, но сначала не сможет даже улыбаться, а уже скоро с ним будет интересно играть.
Можете показать видео с очень маленькими детьми, потренироваться на игрушечных пупсах бережному отношению к малышу.
Вместе покупайте вещи для малыша
Берите старшего ребенка с собой в магазин, чтобы вместе выбрать вещи для младшего, позвольте ему самому что-то выбрать, советуйтесь и прислушивайтесь к его мнению.
Хотя обычно младшие дети наследуют погремушки и другие игрушки от старших, лучше все-таки купить несколько новых игрушек. Чем меньшим количеством вещей старшему придется делиться с младшим, тем меньше будет ревности.
Кардинальные перемены - строго до родов
Если до родов старший ребенок спал с вами, а теперь его переместили в отдельную кровать или даже отдельную комнату - то ревности и скандалов не избежать.
Поход в садик, переезд, переход в отдельную кровать и комнату, отлучение от грудик - все это не должно быть одновременно с появлением нового члена семьи. Иначе старший ребенок от ревности и стресса станет просто невыносимым и неуправляемым.
Подарок от новорожденного
Возвращаясь из роддома, привезите старшему ребенку новую интересную игрушку. Это будет якобы подарок ему от малыша.
А ведь дети зачастую проникаются симпатией к тем, кто приходит к ним с подарками.
Побольше маминого внимания старшему
Часто мамы теряются: как уделять больше внимания старшему, если нужно круглосуточно быть с новорожденным?
Пока малыш спит (а спит он почти всегда, при свете и шуме) - пользуйтесь этим временем, чтобы поиграть и почитать со старшим ребенком. Когда новорожденный бодрствует, его можно класть рядышком и играть всем вместе.
Справедливость превыше всего
Прав не тот, кто меньше, а тот, кто прав. У младших нельзя вырывать игрушки из рук так же, как и у старших. А старшего нельзя обижать так же, как и младшего.
Родители всегда должны быть арбитрами и учить детей справедливости. Одновременно, конечно, всех любить и жалеть, даже если один из детей не прав.
Если вся семья кинется ругать старшего, который обидит младшего, то это только усугубит ситуацию. Обиженного пожалеет любой, но мама должна стать на защиту именно старшего, показать, что любит его в любом случае, и для этого не нужно вести себя плохо.