Ревность старшего ребенка к младшему: как избежать

1 Говорите о будущем ребенке Когда у мамы появился заметный животик, пора регулярно рассказывать старшему, что скоро появится братик или сестричка. Если вы выбрали имя - называйте будущего малыша по имени. Покажите снимки УЗИ, дайте старшему потрогать ваш живот, когда младший толкается изнутри. Расскажите, что сначала малыш будет очень маленький и беспомощный, ему понадобится помощь всех членов семьи, включая братика/сестричку. Он будет всех любить, но сначала не сможет даже улыбаться, а уже скоро с ним будет интересно играть. Можете показать видео с очень маленькими детьми, потренироваться на игрушечных пупсах бережному отношению к малышу.

2 Вместе покупайте вещи для малыша Берите старшего ребенка с собой в магазин, чтобы вместе выбрать вещи для младшего, позвольте ему самому что-то выбрать, советуйтесь и прислушивайтесь к его мнению. Хотя обычно младшие дети наследуют погремушки и другие игрушки от старших, лучше все-таки купить несколько новых игрушек. Чем меньшим количеством вещей старшему придется делиться с младшим, тем меньше будет ревности.

3 Кардинальные перемены - строго до родов Если до родов старший ребенок спал с вами, а теперь его переместили в отдельную кровать или даже отдельную комнату - то ревности и скандалов не избежать. Поход в садик, переезд, переход в отдельную кровать и комнату, отлучение от грудик - все это не должно быть одновременно с появлением нового члена семьи. Иначе старший ребенок от ревности и стресса станет просто невыносимым и неуправляемым.

4 Подарок от новорожденного Возвращаясь из роддома, привезите старшему ребенку новую интересную игрушку. Это будет якобы подарок ему от малыша. А ведь дети зачастую проникаются симпатией к тем, кто приходит к ним с подарками.

5 Побольше маминого внимания старшему Часто мамы теряются: как уделять больше внимания старшему, если нужно круглосуточно быть с новорожденным? Пока малыш спит (а спит он почти всегда, при свете и шуме) - пользуйтесь этим временем, чтобы поиграть и почитать со старшим ребенком. Когда новорожденный бодрствует, его можно класть рядышком и играть всем вместе.