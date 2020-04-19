Мама устала: ТОП 6 способов восстановить силы

Как организовать себе передышку?
Полежать на акупунктурном коврикеКупить его можно в аптеке или интернет-магазине. Есть варианты попроще, вроде аппликатора Кузнецова, есть модные и стильные, но принцип действия примерно одинаков: шипы способствуют мышечному расслаблению и улучшают самочувствие.
Конечно, всех описанных в инструкции чудес — от улучшения сна до избавления от целлюлита — ждать не стоит, но бодрости точно прибавится.
Внимательно прочитайте список противопоказаний: применение запрещено, например, при беременности и кожных высыпаниях.
Принять контрастный душ
Не теплую ванную, после которой потянет в сон, а бодрящий и тонизирующий душ. Приятный бонус — такая процедура полезна для сосудов и состояния кожи. Не стоит сразу лить на себя ледяную воду, чередуя с кипятком. Начать лучше с теплой воды: постойте под струями несколько минут, чтобы согреться, а затем на 40 секунд включайте прохладную, после нее — на те же 40 секунд приятно-горячую.
Новичкам лучше выбрать минимальную контрастность, со временем усиливая ее.Повторите чередовании три раза, затем постойте под прохладной водой и как следует разотритесь полотенцем.
Противопоказания есть и здесь — это сердечно-сосудистые заболевания, беременность и ОРВИ.
Выпить кофе и поспать
Если усталость валит с ног, заварите чашку кофе, выпейте ее и ложитесь спать — на 15 минут по будильнику. К тому времени, как он прозвенит, кофеин начнет действовать и вставать будет легко. А короткая передышка придаст организму сил.
Сделать массаж
Подойдет электрический или ручной массажер или специальная щетка — пять-семь минут, и кровоснабжение ускоряется, а голова начинает работать лучше.
Поможет как массаж всего тела, так и просто ручной массаж шеи и головы — простые приемы можно посмотреть в интернете.
Кстати, если взбодриться нужно экстренно, попробуйте от души, до легкой красноты, растереть ладонями уши — сон как рукой снимет.
Полежать в тишине
Желательно с приглушенным светом и открытым окном. Никаких соцсетей, музыки, разговоров — полное расслабление и нирвана. Старайтесь при этом не думать о судьбах страны, экономике или меню на неделю, максимум — представляйте море или лес. А перед этим можно нанести на лицо маску с приятным запахом — совместите приятное с полезным.
Способ не подойдет тем, кто очень хочет спать, — есть риск уснуть и потом с большим трудом прийти в себя.
ПотанцеватьФизическая активность помогает сбросить напряжение и поднимает настроение. Но если приседания с гантелями или беговая дорожка редко кому доставляют удовольствие, то танцы любят все.
Можно, кстати, привлечь и ребенка, если мультфильмов на сегодня было уже достаточно.