Мама устала: ТОП 6 способов восстановить силы

1 Как организовать себе передышку? Полежать на акупунктурном коврикеКупить его можно в аптеке или интернет-магазине. Есть варианты попроще, вроде аппликатора Кузнецова, есть модные и стильные, но принцип действия примерно одинаков: шипы способствуют мышечному расслаблению и улучшают самочувствие. Конечно, всех описанных в инструкции чудес — от улучшения сна до избавления от целлюлита — ждать не стоит, но бодрости точно прибавится. Внимательно прочитайте список противопоказаний: применение запрещено, например, при беременности и кожных высыпаниях.

2 Принять контрастный душ Не теплую ванную, после которой потянет в сон, а бодрящий и тонизирующий душ. Приятный бонус — такая процедура полезна для сосудов и состояния кожи. Не стоит сразу лить на себя ледяную воду, чередуя с кипятком. Начать лучше с теплой воды: постойте под струями несколько минут, чтобы согреться, а затем на 40 секунд включайте прохладную, после нее — на те же 40 секунд приятно-горячую. Новичкам лучше выбрать минимальную контрастность, со временем усиливая ее.Повторите чередовании три раза, затем постойте под прохладной водой и как следует разотритесь полотенцем. Противопоказания есть и здесь — это сердечно-сосудистые заболевания, беременность и ОРВИ.

3 Выпить кофе и поспать Если усталость валит с ног, заварите чашку кофе, выпейте ее и ложитесь спать — на 15 минут по будильнику. К тому времени, как он прозвенит, кофеин начнет действовать и вставать будет легко. А короткая передышка придаст организму сил.

4 Сделать массаж Подойдет электрический или ручной массажер или специальная щетка — пять-семь минут, и кровоснабжение ускоряется, а голова начинает работать лучше. Поможет как массаж всего тела, так и просто ручной массаж шеи и головы — простые приемы можно посмотреть в интернете. Кстати, если взбодриться нужно экстренно, попробуйте от души, до легкой красноты, растереть ладонями уши — сон как рукой снимет.