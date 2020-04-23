Почему детям полезно играть в настольные игры

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Мир игрушек настолько многообразен, что все реже удается малыша удивить. Очередная пластиковая машинка, кукла привлечет внимание на несколько минут и займет место в коробке с такими же наскучившими. Неподдельный интерес – залог востребованности.

Игры настольные для детей каждый раз раскрываются по-разному, ведь вы и ваше чадо садитесь за них с разным настроением и настроем, а также в разном составе.

Применить логику или просто расслабиться, стратегически мыслить, дурачиться и веселиться, объединиться в команду или ощутить дух соперничества с каждым игроком – все то, что интересно взрослым, но в более простой, понятной для малыша форме.