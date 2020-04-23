Почему детям полезно играть в настольные игры

Мир игрушек настолько многообразен, что все реже удается малыша удивить. Очередная пластиковая машинка, кукла привлечет внимание на несколько минут и займет место в коробке с такими же наскучившими. Неподдельный интерес – залог востребованности.
Игры настольные для детей каждый раз раскрываются по-разному, ведь вы и ваше чадо садитесь за них с разным настроением и настроем, а также в разном составе.
Применить логику или просто расслабиться, стратегически мыслить, дурачиться и веселиться, объединиться в команду или ощутить дух соперничества с каждым игроком – все то, что интересно взрослым, но в более простой, понятной для малыша форме.
Особенности детских настолок
Простота. Задания составляются в понятном ключе, чтобы малыши могли быстро понять алгоритм действий. Такое занятие учит ребенка анализировать, сравнивать, стимулирует креативное, рациональное, логическое мышление.
Тематический сюжет. Герои сказок, чудные персонажи и необычные декорации помогают погрузиться в совершенно иной мир. Даже простые бродилки с нарисованной пестрой картой будоражат фантазию, заставляют воображение рисовать картинки взаимодействия игроков на «поле баталий».
Яркое оформление. Графика, дизайн, наполнение игрового поля — все направлено на максимально доступное раскрытие правил. Красочный формат в сочетании с тематическими персонажами превратят интеллектуальное развлечение в универсальный способ времяпрепровождения деток и родителей.
Развивающий эффект. Все игры настольные для детей помогают концентрировать внимание, стремиться к цели, задействовать мыслительные процессы, не боятся ошибиться.