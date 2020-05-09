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Учим уму-разуму: как общаться с непослушным ребенком

Учим уму-разуму: как общаться с непослушным ребенком
15:34 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: unsplash.com

Легче всего оправдать плохое поведение ребенка его сложным нравом от природы.

Не секрет, что воспитание детей начинается с момента их рождения и представляет собой не только список правил и запретов. Это, прежде всего, безграничная любовь к маленькому человеку.

Даже если родители - педагоги и психологи, это не гарантирует отсутствие ошибок в воспитании. Каждому ребенку необходимо, чтобы мама и папа принимали его таким, какой он есть, видели в нем личность. Когда родители это понимают, скорректировать поведение ребенка гораздо легче. А если малыш слышит постоянные запреты, это скорее вызовет негативную реакцию.

Наверняка, вам хорошо знакома ситуация, когда ребенок демонстративно не реагирует на просьбу: не собирает игрушки, не ест, не ложится спать. Перечислять можно бесконечно, но что делать в этом случае?

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Поставьте себя на место малыша. Неужели вы обрадуетесь тому, что вас отвлекают от любимого дела: будь то чтение книги, просмотр телевизора или дневной сон? Вряд ли. Вот и ребенок такой же человек, как и вы, со своими интересами.

В этом случае начните с похвалы малыша за проделанную работу, порадуйтесь вместе его успехам в любимом занятии и дайте возможность довести начатое дело до конца.

Тяжело управлять ситуацией, если у ребенка начались истерика и слезы, поэтому старайтесь предотвращать такие моменты. Кроме этого, не прибегайте к подкупу, чтобы достичь желаемого результата.

Восемь конкретных советов, как приучить малыша к порядку

Старайтесь быть последовательными в своих решениях. Малыш должен быть уверен, что его любят и уважают при любых обстоятельствах, даже если он ведет себя плохо.

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Дети, Ребенок, Воспитание, Советы родителям, Детская психология.
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