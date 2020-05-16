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Как научить ребенка играть самостоятельно?

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Как научить ребенка играть самостоятельно?
11:41 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Есть фразы, произносить которые мамам и папам, мечтающим приучить детей к самостоятельности, не стоит.

  • 1

    Давайте поручения

    Найди пять красных предметов, а теперь - три круглых; разложи светлые носки в одну стопку, а темные - в другую; посчитай, сколько цветочков нужно полить… Если объяснить правила игры, ребенок с удовольствием будет их выполнять.

  • 2

    Делитесь взрослыми вещами

    Показывайте, как вы пользуетесь тем или иным предметом, и давайте детям возможность попробовать сделать что-то самостоятельно. Готовите еду? Выделите ребенку кастрюлю, венчик, дуршлаг. Затеяли уборку? Дайте ребенку в руки веник или влажную тряпочку, пылесос. Ребенок с радостью будет вам помогать.

  • 3

    Меняйте игрушки

    Даже самые интересные игрушки могут надоесть, если малыш видит их каждый день.

    Добавьте новизны! Распределите все игрушки по нескольким коробкам и оставляйте в детской по коробке на неделю, остальные убирайте в шкаф.

    Также можно создать тематические коробки: сегодня - день доктора, значит, малыш получает набор врача, завтра - день кулинара, выдается пакет с формочками для печенья и чашками-блюдцами.

  • 4

    Создавайте игровые зоны

    Создайте "уголок свободы", в котором малышу будет дозволено оставлять игрушки на следующий день. Выделите и рабочую зону.

    Это может быть столик, на котором собраны все рабочие материалы: пластилин, раскрас­ки, кисти, карандаши, чистые листы бумаги, картонные куклы с нарядами, детали конструктора.

  • 5

    Вдохновляйте ребенка

    Помогите придумать занятие, например, прочитайте сказку, пусть малыш придумывает свои игры на основе прочитанного.

    Готовьтесь заранее Составьте список игр и развлечений на несколько дней вперед:"пускать солнечных зайчиков", "мастерить бумажные самолетики". И приготовить реквизит для этих игр.

  • 6

    Приготовьте сюрпризы

    Очень просто организовать ролевую игру, правильно расставив игрушки.

    Например, вечером, когда малыш ляжет спать, соберите один из старых конструкторов и поставьте рядом с кроваткой, чтобы утром кроха сразу включился в процесс.

    Или рассадите кукол за столиками, приготовленными к чаепитию, сделайте из кубиков гаражи для машинок.

  • 7

    Придумайте праздники

    Воспользовавшись информацией на специальных сайтах, объявляйте каждый день каким-нибудь праздником и изобретайте способ отметить событие: 13 ноября отмечается День собирания ключей и монеток (сделайте из картона денежное дерево), 17 декабря - День ванных флотилий (пускаем кораблики из скорлупок ореха).

    А в День тропинок 12 февраля оставляем следы на снегу и прокладываем маршруты по дому с помощью семечек или конфетти.

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Дети, Воспитание детей, Воспитание, Игры, Детские игры, Малыши, Мама и ребенок, Игры для детей, Самоізоляція.
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