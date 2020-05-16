Как научить ребенка играть самостоятельно?

1 Давайте поручения Найди пять красных предметов, а теперь - три круглых; разложи светлые носки в одну стопку, а темные - в другую; посчитай, сколько цветочков нужно полить… Если объяснить правила игры, ребенок с удовольствием будет их выполнять.

2 Делитесь взрослыми вещами Показывайте, как вы пользуетесь тем или иным предметом, и давайте детям возможность попробовать сделать что-то самостоятельно. Готовите еду? Выделите ребенку кастрюлю, венчик, дуршлаг. Затеяли уборку? Дайте ребенку в руки веник или влажную тряпочку, пылесос. Ребенок с радостью будет вам помогать.

3 Меняйте игрушки Даже самые интересные игрушки могут надоесть, если малыш видит их каждый день. Добавьте новизны! Распределите все игрушки по нескольким коробкам и оставляйте в детской по коробке на неделю, остальные убирайте в шкаф. Также можно создать тематические коробки: сегодня - день доктора, значит, малыш получает набор врача, завтра - день кулинара, выдается пакет с формочками для печенья и чашками-блюдцами.

4 Создавайте игровые зоны Создайте "уголок свободы", в котором малышу будет дозволено оставлять игрушки на следующий день. Выделите и рабочую зону. Это может быть столик, на котором собраны все рабочие материалы: пластилин, раскрас­ки, кисти, карандаши, чистые листы бумаги, картонные куклы с нарядами, детали конструктора.

5 Вдохновляйте ребенка Помогите придумать занятие, например, прочитайте сказку, пусть малыш придумывает свои игры на основе прочитанного. Готовьтесь заранее Составьте список игр и развлечений на несколько дней вперед:"пускать солнечных зайчиков", "мастерить бумажные самолетики". И приготовить реквизит для этих игр.

6 Приготовьте сюрпризы Очень просто организовать ролевую игру, правильно расставив игрушки. Например, вечером, когда малыш ляжет спать, соберите один из старых конструкторов и поставьте рядом с кроваткой, чтобы утром кроха сразу включился в процесс. Или рассадите кукол за столиками, приготовленными к чаепитию, сделайте из кубиков гаражи для машинок.