Как научить ребенка дружить в детском саду

1 В комфортной обстановке малышу будет легко социализироваться. Однако родители должны помочь ребенку обрести друзей, научить его сотрудничать со сверстниками. Какие черты характера и поступки помогут малышу подружиться с детьми? Как помочь малышу приобрести друзей в детском саду Уверенность в себе. Основополагающее качество, которое притягивает других людей. Если малыш будет знать, что его любят и ценят, то сходиться с малышами ему будет очень легко и просто. Чтобы ребенок рос уверенным в себе, родителям нужно воспринимать малыша, как взрослую личность, всячески поддерживать его начинания, советоваться и прививать дошкольнику самостоятельность.

2 Умение знакомиться. Чтобы малыш из незнакомца превратится в друга, ему понадобится знание фраз, которыми люди пользуются при первой встрече. Достаточно произнести «Привет!» и представиться, чтобы стать собеседником и присоединиться к игре. Для начала можно потренироваться в общении на игрушках и куклах – это поможет ребенку чувствовать себя свободнее.

3 Понимание людей. Чтобы приобрести друзей в детском саду, малыш должен научиться понимать ребят. Обсуждайте после занятий то, что происходило в группе и на игровой площадке. Расспрашивайте о впечатлениях ребенка, узнавайте, кто был с ним в компании, а кто просто наблюдал со стороны. Если в песочнице возникали конфликты, объясните ребенку, как нужно было поступить в такой ситуации. Это поможет ребенку в будущем сохранить дружбу с детьми.

4 Умение делиться. Малыш дома привык к тому, что все игрушки принадлежат ему, и делиться ни с кем не нужно. Однако общение малышей в детском саду подразумевает, что дети играют сообща, они обмениваются куклами, книжками, игрушками. Малыш должен уметь делиться. Так он сможет показать свой дружелюбный настрой, считаться с желаниями других ребят.

5 Конфликтные ситуации. В любом коллективе могут возникать конфликты между детьми. Чтобы малыш знал, как вести себя с другими малышами, научите его решать с спор с помощью мирного разговора. Не стоит отвечать обидчику на обзывания или давать сдачи, еще больше провоцируя забияку.

6 Друзей нельзя купить. У некоторых детей не получается завести друзей, поэтому они пытаются привлечь внимание игрушками и конфетами, которые у них есть. Но этот способ может сыграть с малышом злую шутку. Дети могут находиться рядом исключительно из-за желания получить сладости. Хороших друзей не купишь, зато самого ребенка можно научить быть интересным для окружающих. Например, можно научить кроху делать поделки из бумаги или плести из бисера. Это расширит круг его увлечений и поможет приобрести друзей в детском саду.