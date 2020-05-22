ТОП фраз подростков, которые выводят из себя всех родителей

1 "Нормально" Начнем с классики жанра. Период открытых и подробных детских излияний на вопрос "Как дела?" давно закончился. Теперь, чтобы услышать что-то более конкретное и искреннее, родителям придется заслужить доверие подростка. Собственной искренностью, вниманием, тактом и терпением. Если в вопросе он слышит формальность и равнодушие или, наоборот, сильную тревогу и давящий контроль, то маме и папе никогда не узнать, как у него дела с ненавистной химией, помирился ли он с другом и общается ли он как-то с девочкой, которая нравится.

2 "Я не собираюсь…" Извиняться, унижаться, тест переписывать, на шахматы твои ходить, эту уродскую шапку надевать и так далее. Тоже вполне типичная реакция подростка. И называется она — протест.Значимыми фигурами стали сверстники, а мнение родителей отходит на второй план. Если в классе непопулярно хорошо учиться, то сохранять учебную мотивацию сложно даже очень способному и ответственному ученику. Если такие шапки не носят приятели, у вас нет шансов убедить сына ее надеть. Кроме того, подростки очень импульсивны из-за возрастного колебания гормонов. Настроение прыгает, трудно оценить ситуацию объективно. В самых обычных вещах видится угроза личной независимости. Родители могут помочь подростку спокойно разобраться в ситуации, увидеть последствия в том или ином сценарии, подвести к собственному, но осознанному выбору.

3 "Ну и че?" или конкретное "Да мне пофиг" Эти небрежные слова заставляют родителей волноваться: "Боже, кого мы воспитали? Ему же вообще все равно!" Не торопитесь делать выводы. Не все равно. Просто ему легче поставить защитную стену, чем вникать в болезненную ситуацию или проявлять перед вами свою "слабость".Возможно, ваш подросток действительно не понимает суть своего поступка (нагрубил учителю, обидел бабушку и так далее), тогда подключаемся — обсуждаем, пытаемся понять, договариваемся. Но если подчеркнутое безразличие стало привычной реакцией подростка, задайтесь вопросом — от чего он так мощно защищается? Показная невозмутимость и черствость, как правило, говорит о противоположном — сильной уязвимости ребенка. Он не справляется и остро нуждается в помощи, которую, по каким-то то причинам, не надеется получить. Услышьте этот скрытый сигнал, поймите, поддержите и, если нужно, обращайтесь к психологу.

4 "Она ко мне придирается!" или откровенное "Она меня бесит!" Отношения с учителем — это важно. Вспомните себя в юности. Если не нравится учитель, гарантированно с этим предметом будут проблемы: "Ничего не понимаю!", "Бесполезно!", "На урок не пойду". Подростки очень избирательны в своем личном отношении и чрезвычайно критичны.Один эпизод несправедливости, лицемерия или слабости — и подросток выносит свой вердикт по поводу человека в целом. Категоричность, деление мира на черное и белое — возрастной перекос, который в норме сглаживается по мере взросления. Не всегда и не у всех, но, когда это проходит, человек становится психологически гибким — адаптивным, как говорят психологи. Тогда он легко берет ответственность и достигает успеха, а главное — радостнее живет. Говорите с вашими подростками. О жизни, о людях. Вы помогаете сыну или дочери преодолеть предвзятость к кому-либо, если его эмоциональные выпады не осуждаете, а пытаетесь понять. Сначала важно разделить чувства подростка, признать его право на эти чувства, а уже потом разбираться с ситуацией и вместе думать, какие конструктивные шаги можно сделать в налаживании отношений, которые почему-то не складываются.

5 "Мне это вообще никогда не пригодится!" Увы, это правда. Многое из того, что ребенок учит в школе, не будет использовано в его повседневной и профессиональной жизни. Но это совсем не значит, что не нужно учиться. Подросток по сути взывает к нам, опытным взрослым: "Объясните мне, зачем! Может тогда я смогу заставить себя это делать!"Вопрос правильный. И достойный аргументированного и честного ответа. Я лично уверена, что учиться стоит хотя бы для того, чтобы прокачивать свой мозг и развивать способности. А еще потому, что никогда не знаешь, куда тебя занесет жизнь, чем ты захочешь заниматься в будущем. А еще потому, что преодолевать трудности — это, пожалуй, самый важный личностный навык. Возможно, из-за того, что мы с мужем оба живем с этим искренним убеждением, моя 15-летняя дочь хоть и жалуется на нагрузку, но продолжает вполне адекватно и самостоятельно учиться.

6 "Мам, ну ща-а-ас!.." Когда вы это слышите, вы безошибочно понимаете, что это значит "потом". И хорошо, если это "потом" угрожает только остывшим ужином или дополнительными 10 минутами занятости ванной комнаты. Гораздо чаще и серьезней родителей нервирует залипание подростка в гаджетах. Задайтесь вопросом, что именно так увлекает сына или дочь — общение (с кем?), игра (какая?), видео (о чем?). Все это — прекрасный повод для спокойного, равноправного и заинтересованного общения с подростком, понимания его потребностей и увлечений.А без этого никакой "профилактики экранной зависимости" не получится. Если же ваш ребенок долго раскачивается и медлит во всем, то… просто выдыхайте. Научитесь выдерживать паузу. Хвалите его за своевременные действия, за проявленную собранность и деловые качества. Методом проб и взаимных договоренностей определите сигналы-напоминания, которые будут помогать ему, не вызывая раздражения. Как правило, это короткие и конкретные фразы: "Через 10 минут садимся ужинать, успеешь закончить?"Здорово работает язык мимики, жестов, прикосновений — он превращает родительские напоминания в остроумную и легкую игру.

7 "Когда вы мне 10-й айфон купите!?" От родительских ожиданий переходим к запросам самого подростка. Тут все зависит от того, к чему он привык. Если дорогие игрушки покупались малышу раньше, чем он выговаривал их название, стоит ли удивляться, что подросток ждет, что любое его желание должно мгновенно быть исполнено? Возмущение родителей обычно вызывают даже не столько непомерные запросы подростка, сколько то, что он считает родителей обязанными их удовлетворить, а цена их усилий его не интересует. Это, правда, очень больно — чувствовать финансовые ограничения, да еще и понимать, что твой ребенок относится к тебе потребительски. Тема это отдельная и сложная. Но суть конструктивного взаимодействия сводится к серьезному и уважительному разговору с подростком: "Окей, раз он так тебе необходим, что ты готов делать, чтобы он у тебя появился?"

8 "Почему другим можно?" Это излюбленный довод подростка, когда речь идет о прогулках допоздна, ночевке у подруги, вечеринке на даче или кардинальных изменениях во внешности. Для ребенка покрасить волосы в зеленый цвет или сделать пирсинг — вопрос имиджа и самоутверждения, а для родителей — "ужас-ужас". Что касается компаний и гуляний — каждая семья должна прийти к четким договоренностям между подростком и родителями: когда и где он может проводить время и что сделает, если что-то пойдет не так. Скольких истерик и конфликтов можно было бы избежать, если бы родители с детства объясняли ребенку, что любят его и заботятся о его безопасности, и поэтому есть определенные правила, которые нужно соблюдать всегда — звонить или писать, если задерживаешься, говорить правду о том, где ты и с кем ты, и так далее. Если доверие в отношениях берегут, а правила безопасности обсуждены и приняты подростком, проблем не возникает.Родители сильно раздражаются на фразу "Почему другим можно?" в том случае, если сами сомневаются в своих требованиях. "Разрешать или нет?" — тревожатся они под гнетом родительской ответственности. Но готового ответа нет. Главное, чтобы это было осознанное решение, которое вы подростку обосновали. Иногда стоит подробно поговорить о чем-то, поделиться с сыном или дочкой своим личным опытом, посмотреть на ситуацию с разных сторон. А иногда своим твердым и однозначным запретом мы облегчаем подростку жизнь, даем ему железный повод отказаться от сомнительного мероприятия в условиях давления группы.