Важные правила мамам для воспитания мальчиков

1 Не смейтесь над сыном В любом возрасте насмешка над ребенком может дать несколько обратных эффектов. К примеру, он может стать невероятно закрытым в себе. До такой степени, что это в дальнейшем перерастет в банальную неуверенность в себе и неготовности взаимодействовать с внешним миром. Также в сыне это может взрастить скрытую обиду на женский пол, что будет способствовать пренебрежительному отношению к девушкам вашего сына в более взрослом возрасте.

2 Дайте ему возможность принимать решения Воспитывать главу семьи нужно с ранних лет. Делать это куда проще, чем вы думаете. К примеру, попробуйте задействовать его как члена семейных собраний. Конечно, он не должен принимать решения, которые касаются бюджета либо крупных покупок. Но вы вполне можете дать ему немного влияния на более простом уровне. К примеру, выбрать, какую книжку вы будете читать либо фильм смотреть. Поверьте, в будущем такой сын будет куда более уверенно принимать решения.

3 Поддерживайте мечту ребенка Если ваш сын действительно верит в свою мечту, почему вы препятствуете ей? Прежде всего ему нужна ваша поддержка во всех его начинаниях. И речь даже не столько о финансовой составляющей, сколько о моральной.

4 Разрешите ему плакать Слезы для мальчика не повод для того, чтобы его стыдить. Не старайтесь внушить ему, что настоящие мужчины не позволяют себе проронить ни слезинки. Ведь в дальнейшем он может разучиться проявлять свои эмоции.