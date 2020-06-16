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Воспитание сына: 9 золотых правил для мам мальчиков

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Воспитание сына: 9 золотых правил для мам мальчиков
Обновлено 06:29 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com
Как часто мы слышим от людей: "куда делись настоящие мужчины?". Обычно эти люди — женщины, и часто, именно те женщины, у которых есть или будут сыновья.
  • 1

    Никогда не смейтесь над сыном.

    Для мужчины насмешка матери — это психологическая травма, ситуация, которая принижает его достоинство. Поэтому если он неправильно завязал шнурки, перепутал правый и левый кроссовок, нарисовал безобразный рисунок — не беда. Скажите что все здорово, подскажите, как улучшить результат.

  • 2

    Всегда отвечайте на все заданные вопросы.

    Никогда не оценивайте вопрос как глупый или непристойный, ведь если вы покраснели, когда услышали его, значит это повод проанализировать свой собственный комплекс. Никогда не говорите "потому что", "ты еще маленький, чтобы задавать подобные вопросы, узнаешь, когда вырастешь". Эти комментарии убивают любознательность. Не бойтесь признать свою некомпетентность, если вам нужно время чтобы подумать, или если вы не знаете ответ, ведь можно так и сказать, что ответ вам не известен или нужно взять тайм аут.

  • 3

    Спросите у сына совета.

    Это можно сделать в любом возрасте! Таким образом, вы дадите понять, что ваш ребенок уже сейчас для вас опора, и кроме того, научите его мыслить конструктивно. 

  • 4

    Не употребляйте фразу "Я же говорила!"

    Зачем соревноваться в интеллекте и опыте с собственным ребенком? Пусть вы более дальновидны и прагматичны, научите и его быть таким, рассказав как это сделать, а не празднуя победу в споре, которого могло и не быть.

  • 5

    Хвалите.

    Это повышает самооценку и дает ощущение уверенности, когда он будет находиться рядом с женщиной. Отличный стимул к новым свершениям и достижениям.

  • 6

    Всегда поддерживайте его в стремлении к мечте.

    Мужчина должен быть настойчив? Он должен достигать поставленных целей? Кто как не мама поможет ему в этом, подбадривая и настраивая на позитивный лад. Кем бы он не хотел быть, не говорите что это невозможно. Если это космонавт отлично! Купите пару книг по теме, посмотрите интересный фильм вместе. Даже если он передумает позже, это будет его решение.

  • 7

    Если он плачет…

    Не значит что он "Девочка" или "Слабак". Значит случилась беда. Пусть она ничтожна для вас, но значима для него. Вселенная ребенка слишком мала, поэтому потерянная машинка возводится во главу угла и это нормально. Вы бы хотели чтобы в беде вас поддержали и ободрили? Тогда сделайте то же самое.

  • 8

    Не читайте нотаций.

    Таким поведением вы пытаетесь подчеркнуть свое достоинство, но это не значит, что вас будут слушать и советоваться. Вероятнее всего, в дальнейшем от вас скроют правду, ведь слушать нотации не нравится никому.

  • 9

    Вы всегда на его стороне.

    Не только на словах. Но и на деле. Вы никогда не поддакиваете учителям, которые жалуются на него, никогда не орете на него "за компанию" с другими членами семьи. На людях — ОН ВСЕГДА ПРАВ. ВАШ СЫН ВСЕГДА ПРАВ!

    И вот тогда он, может быть, не побоится спросить вас о сокровенном. Потому что будет знать, что вы не станете орать на него: "Это что еще за вопросы?!" или "Как тебе не стыдно!" Потому что будет вам доверять. Иными словами, он будет в вас уверен. Мечта любой матери. Ее можно достичь.

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Дети, Воспитание, Мальчики, советы мамам.

Автор:

Телеграф
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