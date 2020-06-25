Скачать
Четверг, 25.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки почти тысяча новых больных COVID-19
В Украине за сутки почти тысяча новых больных COVID-19
Паводок на западе: подтоплены сотни домов, разрушены мосты и дороги
Паводок на западе: подтоплены сотни домов, разрушены мосты и дороги
Баталия Аталанта - Лацио 3:2 (Обзор матча)
Баталия Аталанта - Лацио 3:2 (Обзор матча)
День Петра Солнцеворота: народные приметы и запреты 25 июня
День Петра Солнцеворота: народные приметы и запреты 25 июня

Самые главные опасности, которые могут угрожать здоровью ребенка летом

Самые главные опасности, которые могут угрожать здоровью ребенка летом
Обновлено 09:58 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com
В летний период дети всех возрастов много времени находятся на свежем воздухе, что в целом — полезно для растущего организма. Однако лето может стать серьезной угрозой здоровью малышей.
  • 1

    Опасность первая — солнце

    Ультрафиолетовые лучи типа В вызывают покраснение кожи и ожог, а ультрафиолетовые лучи типа А провоцируют развитие рака кожи. Предупредить развитие и ожогов, и рака кожи поможет солнцезащитный крем с маркировками SPF и PPD и фактором защиты 50 единиц. Не гуляй с ребенком в период с 11 до 16 часов, в это время солнце особенно опасно. Накрывай коляску сеткой, она защитит ребенка от прямых солнечных лучей.

    На заметку: Исследования показали, что в жаркие дни лучше отдавать предпочтение одежде темно-синего цвета, так как именно она максимально защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

    Опасность вторая — комары

    Укус комара может вызвать у ребенка чрезмерную реакцию, сопровождающуюся выраженным местным отеком, покраснением и сильным зудом в месте укуса. Кроме того, комары являются переносчиками вирусных, бактериальных и паразитарных заболеваний. Для защиты ребенка от комаров используй репелленты. Обратите внимание, что в состав репеллентов не должен входить компонент ДЭТА, потому что он токсичен для нервной системы ребенка. Внимательно читай инструкции производителей — для какого возраста ребенка подходит репеллент.

    Опасность третья — кишечные инфекции

    В стоячей воде, например, в бассейнах и садовых бочках, обитают возбудители кишечных инфекций. Нахлебавшись такой водички во время купания, малыш может подцепить заразу. Понос и рвота очень опасны для маленьких детей, так как обезвоживают организм. Если ребенок потеряет более 10% своего веса, он может умереть (а для шестикилограммового грудничка, например, это всего лишь 600 г!). Ежедневно меняй воду в бассейнах и садовых бочках.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Воспитание, Мама и ребенок, Опасность летом.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму
02 В суде обжаловали запрет ездить в РФ по внутреннему украинскому паспорту
03 Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
04 Нацгвардейцев хотят обязать носить опознавательные знаки во время охраны порядка на массовых мероприятиях
05 Федерация профсоюзов требует отставки председателя комитета ВР из-за высказывания о "детях низкого качества"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В МВД заявляют, что водительские права уже невозможно купить
В МВД заявляют, что водительские права уже невозможно купить
В Украину возвращается жара, но запад еще будет заливать
В Украину возвращается жара, но запад еще будет заливать
В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 81 человека
В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 81 человека
Конец ретроградной Венеры 25 июня 2020 года: Знаки Зодиака, которые будут счастливы в любви
Конец ретроградной Венеры 25 июня 2020 года: Знаки Зодиака, которые будут счастливы в любви
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь