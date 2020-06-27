О чем будут помнить ваши дети, когда вырастут

1 Время, проведенное вместе Человеку нужен в первую очередь человек, особенно маленькому. И именно совместные прогулки, игры, развлечения с родителями малыш запомнит на всю жизнь (пусть и не все). А вот двухсотая подаренная игрушка и очередные сладости, которых у современных детей досхочу - не запомнятся вовсе. Так что самое время отложить смартфон и не пытаться заснять все, что делает ваш ребенок, параллельно проверяя новости, почту и отвечая на сообщения. Время, когда все внимание родителей принадлежит ребенку, не заменить ничем, оно бесценно и очень важно.

2 Похвала Не бойтесь "разбаловать" ребенка похвалой. Кто еще скажет, что гордится им? Выражайте свои чувства разными словами: "Я люблю тебя", "Я горжусь тобой", "Ты - замечательный сын", "Ты очень помог всей нашей семье", "Ты - настоящий друг" и т.д. Покажите ребенку, что он - индивидуальность, он важен, нужен, и вы его цените.

3 Как вы действуете в сложных ситуациях Кричите? Выходите из себя? Или действуете спокойно и рационально? Ребенок очень хорошо запомнит ваши действия и скопирует их в последующих ситуациях. Потому, когда чувствуете что терпение лопается (в любой ситуации, не только в отношении ребенка) - всегду думайте о том, что пара внимательных глаз смотрит на вас и учится, как нужно решать проблемы. Именно потому мы, когда вырастаем, начинаем говорить "фразочками" своих родителей. Мы их впитываем и запоминаем с самого детства. Потому же переходим на крик или срываемся на шлепки - все это было и в нашем собственном детстве.

4 Как вы относитесь к партнеру и другим взрослым Модель отношений между папой и мамой станет основой для будущих отношений вашего ребенка с другими людьми. Жестокость, упреки, издевки, ссоры, скандалы - все это не пройдет бесследно. Такие вещи сильно отпечатываются на психике и подсознании ребенка - и потом их нужно искоренять вместе с психотерапевтом. Пример любящей семьи, где все заботятся друг о друге, понимают и принимают - это действительно стоящий пример. И даже если мама и папа разошлись или одного из родителей никогда не было в жизни ребенка - ни за что нельзя настраивать ребенка категорически против того, кто вас обидел. Не сплетничайте при ребенке и не обсуждайте в негативном ключе других взрослых. Во-первых, ребенок эту информацию разнесет по миру, во-вторых, это плохой пример для подражания.