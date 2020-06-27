О чем будут помнить ваши дети, когда вырастут

Время, проведенное вместе
Человеку нужен в первую очередь человек, особенно маленькому. И именно совместные прогулки, игры, развлечения с родителями малыш запомнит на всю жизнь (пусть и не все).
А вот двухсотая подаренная игрушка и очередные сладости, которых у современных детей досхочу - не запомнятся вовсе.
Так что самое время отложить смартфон и не пытаться заснять все, что делает ваш ребенок, параллельно проверяя новости, почту и отвечая на сообщения.
Время, когда все внимание родителей принадлежит ребенку, не заменить ничем, оно бесценно и очень важно.
Похвала
Не бойтесь "разбаловать" ребенка похвалой. Кто еще скажет, что гордится им?
Выражайте свои чувства разными словами: "Я люблю тебя", "Я горжусь тобой", "Ты - замечательный сын", "Ты очень помог всей нашей семье", "Ты - настоящий друг" и т.д.
Покажите ребенку, что он - индивидуальность, он важен, нужен, и вы его цените.
Как вы действуете в сложных ситуациях
Кричите? Выходите из себя? Или действуете спокойно и рационально? Ребенок очень хорошо запомнит ваши действия и скопирует их в последующих ситуациях.
Потому, когда чувствуете что терпение лопается (в любой ситуации, не только в отношении ребенка) - всегду думайте о том, что пара внимательных глаз смотрит на вас и учится, как нужно решать проблемы.
Именно потому мы, когда вырастаем, начинаем говорить "фразочками" своих родителей. Мы их впитываем и запоминаем с самого детства. Потому же переходим на крик или срываемся на шлепки - все это было и в нашем собственном детстве.
Как вы относитесь к партнеру и другим взрослым
Модель отношений между папой и мамой станет основой для будущих отношений вашего ребенка с другими людьми. Жестокость, упреки, издевки, ссоры, скандалы - все это не пройдет бесследно.
Такие вещи сильно отпечатываются на психике и подсознании ребенка - и потом их нужно искоренять вместе с психотерапевтом. Пример любящей семьи, где все заботятся друг о друге, понимают и принимают - это действительно стоящий пример.
И даже если мама и папа разошлись или одного из родителей никогда не было в жизни ребенка - ни за что нельзя настраивать ребенка категорически против того, кто вас обидел.
Не сплетничайте при ребенке и не обсуждайте в негативном ключе других взрослых. Во-первых, ребенок эту информацию разнесет по миру, во-вторых, это плохой пример для подражания.
Время, когда вас не было рядом
Если родителей нет рядом - это не всегда плохо. Все, конечно, зависит от ситуации и самого ребенка. Кто-то легче переносит разлуку с родителями, кто-то тяжелее. Но помнят ее абсолютно все.
Умеренная разлука сродителями может быть даже полезна для ребенка, он становится более взрослым и самостоятельным.