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Воспитание детей после развода родителей

Воспитание детей после развода родителей
Обновлено 09:12 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com
Разведенные семьи – это сейчас не редкость, и многие задают вопрос "как в таких условиях можно воспитывать ребенка?". В такой ситуации, главная задача родителей не делить ребенка, а предоставить ему максимально комфортные условия и здоровую атмосферу. Для это нужно знать несколько полезных принципов воспитания.
  • 1

    В первую очередь нужно понимать, что сохранять семью ради ребенка, когда между родителями плохие отношения – не имеет смысла. Ведь дети, которые постоянно наблюдают ссоры и конфликты взрослых чаще всего имеют проблемы с психикой.

  • 2

    Нельзя разделать родительский авторитет. Ребенок должен понимать, что оба родителя – это важные люди в его жизни. Например, когда разведенная мама постоянно плохо высказывается об отце, то в дальнейшем маленькое чадо поймет, что можно не слушаться папу.

  • 3

    Также, родители должны в одинаковом количестве уделять внимание и заниматься развитием своего малыша. Когда папа и мама живут не вместе, то ребенок может ощущать некоторое одиночество, которое может заменить только внимание родителей.

  • 4

    Баловать ребенка из-за чувства вины не стоит. Таким образом можно вырастить очень требовательного эгоиста.

  • 5

    И один из самых важных пунктов: нужно ребенку правильно объяснить, почему родители больше не живут вместе, иначе он может почувствовать свою вину в разводе, или начать манипулировать данной ситуацией.

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Все по теме:

Дети, Воспитание, Мама и ребенок.

Автор:

Телеграф
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