Воспитание детей после развода родителей

1 В первую очередь нужно понимать, что сохранять семью ради ребенка, когда между родителями плохие отношения – не имеет смысла. Ведь дети, которые постоянно наблюдают ссоры и конфликты взрослых чаще всего имеют проблемы с психикой.

2 Нельзя разделать родительский авторитет. Ребенок должен понимать, что оба родителя – это важные люди в его жизни. Например, когда разведенная мама постоянно плохо высказывается об отце, то в дальнейшем маленькое чадо поймет, что можно не слушаться папу.

3 Также, родители должны в одинаковом количестве уделять внимание и заниматься развитием своего малыша. Когда папа и мама живут не вместе, то ребенок может ощущать некоторое одиночество, которое может заменить только внимание родителей.

4 Баловать ребенка из-за чувства вины не стоит. Таким образом можно вырастить очень требовательного эгоиста.