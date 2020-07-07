Опасные ситуации, которые могут случиться с ребёнком на даче

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Ушел гулять и потерялся

В дачных поселках и закрытых СНТ царит расслабленная атмосфера. Школьники, как правило, предоставлены самим себе — уходят с компанией утром, приходят вечером. Перекусили у одних соседей, вечером отдохнули у других, привели друзей к себе и через час ушли все вместе.

Главная опасность в том, что если ребенок теряется где-то на улочках или в ближайшем лесу, а то и встречает опасного человека, то спохватиться об этом родители могут только к вечеру. Друзья решили, что он пошел домой, папа и мама — что к друзьям.

Обязательно обговорите с чадом правила безопасности: говорить, куда, с кем и к кому пошел, а если уходишь из компании домой — обязательно звонишь.

Следите, чтобы у ребенка всегда был с собой заряженный телефон, и обязательно договаривайтесь несколько раз в день выходить на связь, хотя бы в формате сообщений.