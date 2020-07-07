Опасные ситуации, которые могут случиться с ребёнком на даче

Ушел гулять и потерялся
В дачных поселках и закрытых СНТ царит расслабленная атмосфера. Школьники, как правило, предоставлены самим себе — уходят с компанией утром, приходят вечером. Перекусили у одних соседей, вечером отдохнули у других, привели друзей к себе и через час ушли все вместе.
Главная опасность в том, что если ребенок теряется где-то на улочках или в ближайшем лесу, а то и встречает опасного человека, то спохватиться об этом родители могут только к вечеру. Друзья решили, что он пошел домой, папа и мама — что к друзьям.
Обязательно обговорите с чадом правила безопасности: говорить, куда, с кем и к кому пошел, а если уходишь из компании домой — обязательно звонишь.
Следите, чтобы у ребенка всегда был с собой заряженный телефон, и обязательно договаривайтесь несколько раз в день выходить на связь, хотя бы в формате сообщений.
Поранился или ударился
В отличие от хорошо оборудованных городских площадок места, где гуляют дети на дачах, не всегда проверяют на предмет безопасности. Старые беседки, крыши, чердаки, «тарзанки», заброшенные дома становятся местами для самых интересных захватывающих игр.
Если ребенок проводит время отдельно от вас, объясните ему и всей компании, где можно, а где нельзя гулять. Строго-настрого запретите посещать стройки или старые развалившиеся здания и обговорите, что о любых ударах, травмах и царапинах надо немедленно сообщать взрослым.
Укусило животное
Это может быть как домашняя, так и уличная собака, а еще — лесной обитатель, милая мышка, белочка и ежик.
К укусам диких зверей, даже небольших и симпатичных, стоит отнестись максимально серьезно, ведь они могут оказаться переносчиками бешенства. Одной обработкой раны тут не обойтись — необходима консультация врача и, возможно, прививка от бешенства.
Попробовал сомнительную еду
Худший вариант — незнакомые, несъедобные, а то и ядовитые ягоды или грибы — малыши вполне могут по-игрушечному приготовить из них «суп», а потом попробовать или просто сунуть в рот испачканные руки.
Менее опасная, но тоже не самая приятная версия — еда в гостях, которую ребенок обычно не ест в домашних условиях. В любом случае, расскажите чаду о ядовитых грибах и ягодах, а если ребенок аллергик или имеет проблемы с пищеварением, приучите его не есть в гостях новые блюда.
Пошел купаться в незнакомом месте
Пруд с покатым берегом, домашний бассейн, речка с течением — правило всегда одно: плавать и купаться только с разрешения взрослых и у них на глазах.
То же касается катания на лодках. Если ребенок плохо плавает или вовсе не умеет плавать, обязательно озаботьтесь, чтобы он был в спасательном жилете.