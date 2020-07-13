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Несчастный ребенок рискует влюбиться в тирана, будучи взрослым

Несчастный ребенок рискует влюбиться в тирана, будучи взрослым
10:30 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com
Психологи обнаружили корреляцию между семейными конфликтами в подростковом возрасте и тягой к "тиранической модели лидерства" — в зрелости.

Даже если политик или руководитель ведет себя словно тиран, демонстрирует откровенный эгоизм, самолюбие и манипулятивность, у него находится немало поклонников в обществе или коллективе. Это может быть отчасти связано с психологическими особенностями людей, возникшими еще в детском и подростковом возрасте из-за проблем в семье. Об этом рассказывается в новой статье, опубликованной в Journal of Leadership & Organizational Studies.

Для своей работы команда профессора Государственного университета Сан-Франциско Дэйны Уолкер (Dayna Walker) воспользовалась данными лонгитюдного исследования Fullerton. Оно отслеживает психологическое состояние и обстоятельства жизни 130 добровольцев и их семей начиная с 1979 года, когда участникам был всего год. Регулярные опросы проводили каждые полгода в их раннем детстве, ежегодно — в школьном возрасте и раз в несколько лет — в зрелости.

Дэйна Уолкер и ее коллеги рассмотрели данные, полученные в 1996-м, когда добровольцам было по 17 лет, а также двумя десятилетиями позднее. Между ними и обнаружилась любопытная связь. Участники, которые первоначально указывали на некоторые проблемы в семейных отношениях (опросники просили их сообщать, часто ли в семье повышают голос, ругаются, прибегают к физической силе), впоследствии, отвечая на группу вопросов о качествах идеального лидера, выбирали характеристики, близкие к настоящей тирании (доминирование, манипулятивность, властность, требовательность и тому подобное).

По словам ученых, высокий уровень конфликтности, о котором сообщали участники исследования в подростковом возрасте, на 20 процентов повышал вероятность того, что в будущем они будут проявлять тягу к «тиранической модели лидерства». Судя по всему, модели поведения, заложенные в период взросления, впоследствии проецируются и на общественно-политическую сферу, выливаясь в странной популярности некоторых руководителей и политиков, невзирая на их откровенно негативное поведение.

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Все по теме:

Дети, Отношения, Воспитание, Родители, Любовь.

Автор:

Телеграф
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