Укр

Более ста ножевых ранений: под Днепром убийца-рецидивист цинично расправился с собутыльником

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Более ста ножевых ранений: под Днепром убийца-рецидивист цинично расправился с собутыльником Новость обновлена 25 августа 2021, 16:29
В Днепропетровской области задержали убийцу-рецидивиста. Фото: Нацполиция

За содеянное злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой

В Днепропетровской области после трех дней поисков задержали убийцу-рецидивиста, который во время застолья нанес 102 ножевых ранения своему знакомому и выбросил тело в колодец.

Об этом в среду, 25 августа, сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции.

Циничное убийство произошло 22 августа в одном из сел Никопольского района. Как выяснили правоохранители, мужчины распивали алкогольные напитки, когда между ними возникла ссора — потерпевший ударил злоумышленника в лицо, после чего последний взял нож и начал непрерывно бить его в грудь и шею.

Позже выяснилось, что злоумышленник нанес 56-летнему мужчине 102 удара ножом, в результате которых он и скончался на месте. После совершенного убийца завернул окровавленное тело в штору и выбросил его в колодец.

Правоохранители Днепропетровщины разыскивали подозреваемого в течение трех дней и наконец задержали. Как выяснилось, 46-летний мужчина уже неоднократно сидел в тюрьме, в том числе за убийство. Фигурант находится в СИЗО.

За содеянное злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Ранее "Телеграф" сообщал о жестоком убийстве в Белой Церкви Киевской области. Там прохожего забили до смерти отверткой, искромсали ножом и бросили на проезжую часть.

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