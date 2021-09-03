Умер в лесу: пропавшего 60-летнего грибника нашли более чем через неделю

О пропаже мужчины сообщила его дочь

На Буковине 60-летнего грибника, пропавшего 25 августа, нашли в лесу мертвым.

Об этом утром в пятницу, 3 августа, сообщает информационное агентство "АСС".

Погибший мужчина пропал 25 августа недалеко от хутора Фальков Берегометской территориальной общины Вижницкого района.

О смерти мужчины агентству рассказали в Отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

В день исчезновения грибника, его дочь обратилась за помощью к правоохранителям. Она рассказала, что ее отец ехал со своими знакомыми в село Нижний шепот по грибы и забыл телефон в машине. Из-за этого к нему никто не мог дозвониться и узнать, куда подевался мужчина.

Поисковые группы, в состав которых входили лесники, пограничники, местные жители, полицейские и спасатели, отправились в лес, чтобы найти пропавшего грибника, но им долго не удавалось это сделать, а когда получилось, мужчину обнаружили мертвым.

На данный момент причина смерти неизвестна, ее будут выяснять.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 19 августа на Закарпатье нашли четырех детей, которые пошли в лес собирать ягоды и пропали — вот только насобирали они грибов.

Напоминаем, что 19 августа в России спустя два месяца после пропажи девочки, ее нашли расчлененной — девятилетнюю школьницу выбросили в мешке возле ее дома.