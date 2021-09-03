Укр

Умер в лесу: пропавшего 60-летнего грибника нашли более чем через неделю

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
139
На Буковине в лесу умер мужчина Новость обновлена 03 сентября 2021, 11:06
На Буковине в лесу умер мужчина

О пропаже мужчины сообщила его дочь

На Буковине 60-летнего грибника, пропавшего 25 августа, нашли в лесу мертвым.

Об этом утром в пятницу, 3 августа, сообщает информационное агентство "АСС".

Погибший мужчина пропал 25 августа недалеко от хутора Фальков Берегометской территориальной общины Вижницкого района. 

О смерти мужчины агентству рассказали в Отделе коммуникации полиции Черновицкой области. 

В день исчезновения грибника, его дочь обратилась за помощью к правоохранителям. Она рассказала, что ее отец ехал со своими знакомыми в село Нижний шепот по грибы и забыл телефон в машине. Из-за этого к нему никто не мог дозвониться и узнать, куда подевался мужчина.

Поисковые группы, в состав которых входили лесники, пограничники, местные жители, полицейские и спасатели, отправились в лес, чтобы найти пропавшего грибника, но им долго не удавалось это сделать, а когда получилось, мужчину обнаружили мертвым.

На данный момент причина смерти неизвестна, ее будут выяснять.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 19 августа на Закарпатье нашли четырех детей, которые пошли в лес собирать ягоды и пропали — вот только насобирали они грибов.

Напоминаем, что 19 августа в России спустя два месяца после пропажи девочки, ее нашли расчлененной — девятилетнюю школьницу выбросили в мешке возле ее дома.

Платить за аренду украинцам придется дороже
Деньги
Аренда жилья снова подорожает - сколько заплатят "бездомные" украинцы
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Платить за аренду украинцам придется дороже
Аренда жилья снова подорожает - сколько заплатят "бездомные" украинцы
Дата публикации
Категория
Ксения Куприненко с певицей Камалией
"Набрала кредитов и не выходит на связь": пиарщицу Гросу и Камалии обвинили в мошенничестве
Дата публикации
Категория
Статистика коронавируса в Украине
В Украине побили летние рекорды заболеваемости коронавирусом
Дата публикации
Категория
Встреча Зеленского и Байдена в Белом доме
После визита Зеленского в США стоит ждать обострения на Донбассе - Гармаш
Дата публикации
Категория
MamaRika не раскрывает имя первенца из-за суеверий
Певица MamaRika: с рождением сына мой день состоит из кормлений и смен подгузников, но уже планирую гастроли