Помер у лісі: зниклого 60-річного грибника знайшли більш ніж через тиждень

Про зникнення чоловіка повідомила його дочка

На Буковині 60-річного грибника, який зник 25 серпня, знайшли в лісі мертвим.

Про це вранці в п’ятницю, 3 серпня, повідомляє інформаційне агентство "АСС".

Загиблий чоловік пропав 25 серпня недалеко від хутора Фальків Берегометської територіальної громади Вижницького району.

Про смерть чоловіка агентству розповіли у Відділі комунікації поліції Чернівецькій області.

У день зникнення грибника, його дочка звернулася за допомогою до правоохоронців. Вона розповіла, що її батько їхав зі своїми знайомими в село Нижній шепіт по гриби та забув телефон в машині. Через це до нього ніхто не міг додзвонитися і дізнатися, куди подівся чоловік.

Пошукові групи, до складу яких входили лісники, прикордонники, місцеві жителі, працівники поліції та рятувальники, вирушили в ліс, щоб знайти зниклого грибника, але їм довго не вдавалося це зробити, а коли вийшло, чоловіка виявили мертвим.

На цей момент причина смерті невідома, її будуть з’ясовувати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 19 серпня на Закарпатті знайшли чотирьох дітей, які пішли в ліс збирати ягоди і пропали — ось тільки назбирали вони грибів.

Нагадуємо, що 19 серпня в Росії через два місяці після зникнення дівчинки, її знайшли розчленованою — дев’ятирічну школярку викинули в мішку біля її будинку.