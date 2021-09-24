Полиция провела обыски на связанной с Добкиным птицефабрике в рамках дела о присвоении 34 млн грн госсредств
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В прокуратуре подозревают, что должностные лица фабрики пользовались недостоверными документами
Подольская окружная прокуратура г. Киева совместно с сотрудниками Департамента спецрасследований Нацполиции провела 10 обысков на Владимир-Волынской птицефабрике и ее филиалах в рамках уголовного производства по факту присвоения 34 млн грн государственных средств.
Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры Киева.
Правоохранители подозревают, что должностные лица фабрики пользовались недостоверными документами для получения дотации из госбюджета на развитие животноводства.
В ходе обыска было изъято 16 млн грн наличных средств — по версии следствия, эти деньги были получены из бюджета за счет осуществления указанной преступной схемы.
Напомним, в интервью изданию «Бабель» в марте этого года политик Михаил Добкин заявил, что его семья владеет акциями Владимир-Волынской птицефабрики.
Добкин отметил, что прибыль птицефабрики идет как на его личные нужды, так и на избирательную кампанию на внеочередных выборах Харьковского городского головы.
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