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Поліція провела обшуки на повʼязаній з Добкіним птахофабриці в рамках справи про присвоєння 34 млн грн держкоштів

Автор
Дмитро Романов
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Михаил Добкин Новина оновлена 24 вересня 2021, 13:31
Михаил Добкин

В прокуратурі підозрюють, що посадові особи фабрики користувалися недостовірними документами

Подільська окружна прокуратура м. Києва спільно зі співробітниками Департаменту спецрозслідувань Нацполіціі провела 10 обшуків на Володимир-Волинській птахофабриці та її філіях в рамках кримінального провадження за фактом привласнення 34 млн грн державних коштів.

Про це повідомила прес-служба міської прокуратури Києва.

Правоохоронці підозрюють, що посадові особи фабрики користувалися недостовірними документами для отримання дотації з держбюджету на розвиток тваринництва.

В ході обшуку було вилучено 16 млн грн готівки — за версією слідства, ці гроші були отримані з бюджету за рахунок здійснення зазначеної злочинної схеми.

Нагадаємо, в інтервʼю виданню «Бабель» в березні цього року політик Михайло Добкін заявив, що його сімʼя володіє акціями Володимир-Волинської птахофабрики.

Добкін зазначив, що прибуток птахофабрики йде як на його особисті потреби, так і на виборчу кампанію на позачергових виборах Харківського міського голови.

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#Михайло Добкін
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