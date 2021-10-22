Укр

В граничащем с Россией селе на Луганщине зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Курица с цыплятами. Новость обновлена 22 октября 2021, 21:13
Курица с цыплятами.

В эпицентре заболевания - 42 домовладения

В Старобельском районе Луганской области в селе Новобелая — вспышка птичьего гриппа. В радиусе наблюдения — еще четыре населенных пункта. 

Об этом сообщает пресс-секретарь ГУМВД в Луганской области Татьяна Погукай. 

Смерть птиц от заболевания зафиксировали в домах на трех улицах села. Вирус птичьего гриппа идентифицировали в Днепропетровской региональной лаборатории. На этих улицах введен карантин. Все село попало в буферную зону защиты. В зоне надзора радиусом 10 километров — соседние села Козловое, Залесное, Светлое и Требачово. 

В Новобелой запрещена торговля птицей и птицепродуктами, а также вывоз пернатых. 

Село Новобелая находится возле границы с Российской Федерацией.

Село на карте
Село на карте

Там накануне зафиксировали вспышку птичьего гриппа и объявили режим чрезвычайной ситуации в Тюменской области. Также случаи фиксировались в Саратовской области. В этом году в РФ вирус уже передавался от птиц к людям. 

Чтобы избежать распространения проводить дезинфекцию при входе в курятники и птичники, не допускать контакта с дикими пернатыми, очищать вольеры, следить за состоянием птицы и не выпускать ее на выгул. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине смертность от коронавируса не только побила рекорды пандемии, но и вывела страну в ТОП мира по этому показателю. 

Теги:
#Луганская область #Птичий грипп #РФ
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