В граничащем с Россией селе на Луганщине зафиксирована вспышка птичьего гриппа

В эпицентре заболевания - 42 домовладения

В Старобельском районе Луганской области в селе Новобелая — вспышка птичьего гриппа. В радиусе наблюдения — еще четыре населенных пункта.

Об этом сообщает пресс-секретарь ГУМВД в Луганской области Татьяна Погукай.

Смерть птиц от заболевания зафиксировали в домах на трех улицах села. Вирус птичьего гриппа идентифицировали в Днепропетровской региональной лаборатории. На этих улицах введен карантин. Все село попало в буферную зону защиты. В зоне надзора радиусом 10 километров — соседние села Козловое, Залесное, Светлое и Требачово.

В Новобелой запрещена торговля птицей и птицепродуктами, а также вывоз пернатых.

Село Новобелая находится возле границы с Российской Федерацией.

Село на карте

Там накануне зафиксировали вспышку птичьего гриппа и объявили режим чрезвычайной ситуации в Тюменской области. Также случаи фиксировались в Саратовской области. В этом году в РФ вирус уже передавался от птиц к людям.

Чтобы избежать распространения проводить дезинфекцию при входе в курятники и птичники, не допускать контакта с дикими пернатыми, очищать вольеры, следить за состоянием птицы и не выпускать ее на выгул.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине смертность от коронавируса не только побила рекорды пандемии, но и вывела страну в ТОП мира по этому показателю.