С ночи приморозит: где будет холоднее всего на Крещение в Украине

Синоптики сообщили, как изменится погода

В ближайшие дни ветер в украинских регионах ослабнет, но мороз отступать пока не планирует. Напротив, в большей части Украины на Крещение снова похолодает и столбики термометров опустятся до -10 градусов. Уже после праздника синоптики все же прочат потепление.

Как сообщает украинский гидрометцентр, в среду, 19 января, на западе и на юге ожидается небольшая облачность. Днем в большинстве населённых пунктов будет солнечно. На востоке и в центре возможны осадки в виде небольшого снега. Морозы усилятся. Жителям западных областей следует готовиться к ночному морозу от -2 до -10 градусов, а вот жителям северо-востока — до -5…-11 градусов. Днем там будет немного теплее — от -4 до -8 градусов.

Холодную погоду в среду синоптики обещают на севере, северо-востоке и на востоке — от -3 до -7 градусов. Остальные территории — -2…+1 градуса.

Прогноз погоды на 19 января.

В четверг, 20 января, в Украине потеплеет, хотя мощные ночные морозы никуда не денутся. В Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской области в этот день ожидается от 8 до 14 градусов с минусовой отметкой.

Днем в большинстве регионов температура воздуха прогреется до -1…+1 градуса, на северо-востоке прохладнее – от -2 до -8 градусов, а на юге – до 2…4 градуса тепла.

Прогноз погоды на 20 января.

В последний рабочий день недели, 21 января, в Украине будет облачно. В большинстве областей вероятны опалы в виде снега или мокрого снега.

Днем в западных и северных областях будет -2...-4 градуса, в центральных и на востоке предполагается -1...+1, а вот на юге теплее всего от +1 до +4 градусов.

Прогноз погоды на 21 января.

Как на своей странице в соцсети сообщила украинская синоптики Наталья Диденко, на Крещение сильнейшие морозы ожидаются на северо-востоке, где столбики термометров упадут до -10…-15 градусов.

Днем в подавляющем количестве областей -2...-5 градусов, а вот в Полтавской, Сумской и Харьковской областях от -5 до -8 градусов.

Прогноз погоды на утро 19 января в Полтаве.

Прогноз погоды на утро 19 января в Сумах.

Прогноз погоды на утро 19 января в Харькове.

Осадков завтра синоптик не предполагает. Лишь в восточной части страны будет летать снег.

На дорогах сильный гололед.

Карта воздушных масс

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