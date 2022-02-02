На Днепропетровщине по президентской программе отремонтировали самую длинную улицу Павлограда

В Павлограде на Днепропетровщине завершился капитальный ремонт самой длинной улицы города — Днепровской. Она имеет протяженность 12,5 км и проходит через весь Павлоград, пересекаясь с полусотней других улиц. Работы выполнены по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

"В 2021 году в области построено и отремонтировано более 550 км государственных и местных автодорог. Поработали и над улучшением коммунальных дорог. В частности, привели в порядок одну из главных транспортных артерий Павлограда — улицу Днепровскую. Она стала частью национальной "Дороги Единства" М-30 Стрый — Изварино", — отметил первый заместитель председателя ОГА Владимир Орлов.

Улица Днепровская в Павлограде последний раз ремонтировалась более 15 лет назад. Горожанам она запомнилась латанной-перелатанной, со множеством ям и покрытием, напоминавшим стиральную доску.

Во время ремонта на улице уложили новое двухслойное покрытие, заменили бордюры, нанесли разметку, привели в порядок ливневую канализацию.

Всего в Днепропетровской области за прошлый год отремонтировали более 20 км коммунальных дорог: улицы Эдуарда Фукса в Кривом Роге, Днепровскую в Павлограде, Новую и Центральную в Верховцево и Шахтерской славы и Чайковского в Першотравенске.

Напоминаем, что за два года реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", по словам заместителя руководителя Офиса президента и ее координатора Кирилла Тимошенко, в Украине сделали около 14 тысяч километров дорог, а к 2024 году планируют обновить 24 тысячи километров.