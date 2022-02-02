На Дніпропетровщині за президентською програмою відремонтували найдовшу вулицю Павлограда

У Павлограді на Дніпропетровщині завершився капітальний ремонт найдовшої вулиці міста — Дніпровської. Вона має протяжність 12,5 км та проходить через весь Павлоград, перетинаючись із півсотнею інших вулиць. Роботи здійснено за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

"У 2021 році в області збудовано й відремонтовано понад 550 км державних та місцевих автошляхів. Попрацювали й над покращенням комунальних доріг. Зокрема, привели до ладу одну з головних транспортних артерій Павлограда — вулицю Дніпровську. Вона стала частиною національної "Дороги Єдності" М-30 Стрий — Ізварине", — зазначив перший заступник голови ОДА Володимир Орлов.

Вулиця Дніпровська у Павлограді останній раз ремонтувалася більш ніж 15 років тому. Містянам вона запам’яталася латаною-перелатаною, з безліччю ям та покриттям, яке нагадувало пральну дошку.

Під час ремонту на вулиці вклали нове двошарове покриття, замінили бордюри, нанесли розмітку, привели до ладу зливову каналізацію.

Загалом на Дніпропетровщині за минулий рік відремонтували понад 20 км комунальних доріг: вулиці Едуарда Фукса у Кривому Розі, Дніпровську у Павлограді, Нову та Центральну у Верхівцевому і Шахтарської слави та Чайковського у Першотравенську.

Нагадуємо, що за два роки реалізації програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", за словами заступника керівника Офісу президента та її координатора Кирила Тимошенко, в Україні зробили близько 14 тисяч кілометрів доріг, а до 2024 року планується оновити 24 тисячі кілометрів.