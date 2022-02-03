Укр

Ремонтируют впервые за 50 лет: "Большая стройка" взялась за самую длинную дорогу Волыни

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Ремонт самой длинной трассы области Новость обновлена 03 февраля 2022, 16:18
Ремонт самой длинной трассы области

На Волыни впервые за 50 лет проводится ремонт самой длинной трассы области Т-03-02 Пища – Шацк – Любомль – Владимир-Волынский – Павловка – Горохов – Берестечко – Козин – /М-06/. Она известна еще и тем, что по этой дороге можно добраться до туристического "магнита" Волыни – Шацкого национального природного парка.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Волынской области.

Трассу восстанавливают по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"В настоящее время ремонтные работы продолжаются на отрезке, который пролегает между населенными пунктами Положево и Любомль", – сообщает дорожная служба.

Ремонт на этом участке начали еще в прошлом году. В течение августа-декабря дорожникам удалось провести шлифование старого дорожного покрытия, усилить основание дороги щебеночно-песчаной смесью, устроить выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси и уложить верхний слой дорожного покрытия. На готовые участки уже нанесли дорожную разметку.

Теперь необходимо произвести обустройство обочин. Сначала их досыпают грунтом, а затем укрепляют щебеночной смесью.

В планах САД на 2022 год обновление дороги на отрезке от города Любомль до села Верба, а также на Гороховщине в направлении Берестечка.

Протяженность дороги – 180 км. В 2021 году в рамках программы президента уже отремонтировано 57 км.

Напомним, ранее координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что к 2024 году в Украине планируется обновить 24 тысячи километров дорог.

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#большаястройка #программапрезидента #Т-03-02
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