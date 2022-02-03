Ремонтують вперше за 50 років: "Велике будівництво" взялося за найдовшу дорогу Волині

На Волині вперше за 50 років проводиться ремонт найдовшої траси області Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/. Вона визначна ще й тим, що цією дорогою можна дістатися до туристичного "магніту" Волині – Шацького національного природного парку.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Трасу відновлюють за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Наразі ремонтні роботи тривають на відтинку, що пролягає між населеними пунктами Положеве і Любомль", – інформує дорожня служба.

Ремонт на цій ділянці розпочали ще минулого року. Упродовж серпня-грудня дорожникам вдалось провести шліфування старого дорожнього покриття, посилити основу дороги щебенево-піщаною сумішшю, влаштувати вирівнюючий шар з асфальтобетонної суміші та укласти верхній шар дорожнього покриття. На готові ділянки вже нанесли дорожню розмітку.

Тепер необхідно провести облаштування узбіч. Спершу їх досипають ґрунтом, а потім укріплюють щебеневою сумішшю.

У планах САД на 2022 рік оновлення дороги на відрізку від міста Любомля до села Верба, а також на Горохівщині в напрямку Берестечка.

Протяжність дороги – 180 км. У 2021 році у рамках програми президента вже відремонтували 57 км.

Нагадаємо, раніше координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що до 2024 року в Україні планується оновити 24 тисячі кілометрів доріг.