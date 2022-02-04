Укр

"Большая стройка": весной начнется ремонт трассы Киев-Чоп на Ровенщине

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
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"Большая стройка": весной начнется ремонт трассы Киев-Чоп на Ровенщине Новость обновлена 04 февраля 2022, 08:57

Уже весной в рамках президентской программы стартует ремонт трассы М-06

В Ровенской области весной начнется ремонт 174 км трассы М-06 Киев — Чоп, который будет осуществляться в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Дорога была построена в 2011 году, гарантийный срок ее эксплуатации уже истек.

Об этом сообщает Ровенская ОГА.

"К нам неоднократно поступали обращения по поводу ямочности на этом участке. И благодаря программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" уже весной начнем работы на М-06. Тендер на ремонт объявлен", — рассказал глава ОГА Виталий Коваль.

Планируется полностью заменить слой из щебеночно-мастикового асфальтобетона на всех 174 км трассы в пределах Ровенщины — от Житомирской до Львовской области.

Этот проект, по оценке главы ОГА, станет самым масштабным для Ровенской области за последние 10 лет.

Напомним, что за два года реализации "Большой стройки", по словам заместителя руководителя Офиса президента, координатора этой программы Кирилла Тимошенко, сделали около 14 тысяч километров дорог, а к 2024 году планируется обновить 24 тысячи километров.

Теги:
#Ремонт дорог #Большая стройка #программазеленского
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