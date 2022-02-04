"Велике будівництво": навесні розпочнеться ремонт траси Київ-Чоп на Рівненщині

Вже навесні у рамках президентської програми стартує ремонт траси М-06

На Рівненщині навесні розпочнеться ремонт 174 км траси М-06 Київ — Чоп, який здійснюватиметься в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Дорогу було побудовано у 2011 році, гарантійний термін її експлуатації вже закінчився.

Про це повідомляє Рівненська ОДА.

"До нас неодноразово надходили звернення щодо ямковості на цій ділянці. І завдяки програмі президента України Володимира Зеленського “Велике будівництво” вже весною почнемо роботи на М-06. Тендер на ремонт оголошений", — розповів голова ОДА Віталій Коваль.

Планується повністю замінити шар з щебенево-мастикового асфальтобетону на всіх 174 км траси в межах Рівненщини — від Житомирської до Львівської області.

Цей проєкт, за оцінкою голови ОДА, стане наймасштабнішим для Рівненської області за останні 10 років.

Нагадаємо, що за два роки реалізації «Великого будівництва», за словами заступника керівника Офісу президента, координатора цієї програми Кирила Тимошенка, зробили близько 14 тисяч кілометрів доріг, а до 2024 року планується оновити 24 тисячі кілометрів.