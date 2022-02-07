"Большая стройка" мегамоста через Днепр в Кременчуге проходит в режиме 24/7

Над проектом работают специалисты из Украины и Турции.

Работы на строительстве вантового моста через Днепр в Кременчуге Полтавской области идут в круглосуточном режиме. Они продолжаются даже зимой, а чтобы не мешали морозы, к ним привлечен самый большой в Украине ледокол "Нибулон 10". На объекте работают 239 специалистов: 127 украинских и 112 из Турции. А для завершения проекта планируется трудоустроить около 1 тысячи человек.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Полтавской области.

Мост через Днепр в Кременчуге

Потребность во втором мосту через Днепр в Кременчуге, по словам первого заместителя главы Укравтодора Андрея Ивко, назрела давно, но в течение 30 лет о ней только говорили.

Мост станет долгожданной альтернативой существующему Крюковскому мосту, опоры которого построены в 1872 году. На сегодня он остается единственной в городе переправой между берегами Днепра для частного и общественного транспорта и грузовиков, обслуживающих заводы, карьеры, речной порт. Через него пролегают и два важных пути — Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье и М-22 Полтава — Александрия.

"Если Крюковский мост не выдержит, это парализует не только пассажиропоток, но и повлечет за собой коллапс промышленности Полтавщины. Пострадает железнодорожное сообщение центрального региона Украины. Создание альтернативной переправы — национально важная задача", — отмечает Андрей Ивко.

Крюковский мост на перспективу также планируют отремонтировать и сделать только железнодорожным.

Новый мост будет вантовым, с четырьмя полосами движения, с двумя пилонами высотой около 115 м в длину и с подходами 3 км. На правом берегу Днепра он будет выходить на набережную и сообщаться с трассой Н-08 и развязкой с возможностью съезда на Литературный переулок. На левом — заканчиваться на Большой набережной со съездом на Флотскую улицу.

Завершить строительство моста планируется к 2024 году.

Недавно заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко отметил по поводу открытия другого флагамана этой программы — вантового моста в Запорожье, что мосты через Днепр соединяют украинцев.