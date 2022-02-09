"Большую стройку" трассы М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск начнут с капитального ремонта подъездов к Николаеву

В Николаевской области готовятся начать капитальный ремонт подъездных путей к областному центру по Одесскому и Херсонскому направлениям. Восстановление этих участков станет отправной точкой в ​​дальнейшей масштабной реконструкции автодороги М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, которую проведут в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области, в ходе ремонта трассу М-14 планируют расширить до 4 полос движения.

"Вот-вот начнется ремонтно-строительный сезон 2022 года. С наступлением стабильного тепла дорожники продолжат строить дорожную инфраструктуру Николаевской области", — говорится в сообщении Службы.

Кроме непосредственно дорожных работ также укрепят обочины, устроят дренажную систему, установят новые барьерные ограждения и опоры электроосвещения.

Расширение проезжей части планируют провести на участках от с.Весняное до храма Святого Николая в Варваровке и от Терновской кольцевой развязки до поворота на объездную города Николаева. Для этого планируют демонтировать все билборды в зоне непосредственного ведения ремонтных работ.

"Согласно действующему законодательству Украины право собственности на земельный участок в пределах полосы отвода автодороги принадлежит Службе автодорог. Кроме того, сроки аренды данных рекламных конструкций давно исчерпаны", — добавляют в Службе.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках программы по всей Украине уже обновили около 14 тысяч километров дорог, или 40% основной сети.