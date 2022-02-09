“Велике будівництво” траси М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ розпочнуть з капітального ремонту під’їздів до Миколаєва

На Миколаївщині готуються розпочати капітальний ремонт під’їзних шляхів до обласного центру з Одеського та Херсонського напрямків. Відновлення цих відрізків стане відправною точкою у подальшій масштабній реконструкції автодороги М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, яку проведуть в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Миколаївській області, у ході ремонту трасу М-14 планують розширити до 4 смуг руху.

"От-от розпочнеться ремонтно-будівельний сезон 2022 року. З настанням стабільного тепла дорожники продовжать розбудовувати дорожню інфраструктуру Миколаївської області", — йдеться у повідомленні Служби.

Крім безпосередньо дорожніх робіт також укріплять узбіччя, влаштують дренажну систему, встановлять нові бар’єрні огородження та опори електроосвітлення.

Розширення проїжджої частини планують провести на ділянках від с.Весняне до храму Святого Миколая у Варварівці та від Тернівської кільцевої розв’язки до повороту на об’їзну міста Миколаєва. Для цього, зокрема, планують демонтувати усі білборди в зоні безпосереднього ведення ремонтних робіт.

"Згідно чинного законодавства України право власності на земельну ділянку у межах смуги відведення автодороги належить Службі автодоріг. Крім того, терміни оренди даних рекламних конструкцій давно вичерпано", — додають у Службі.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в рамках програми по всій Україні вже оновили близько 14 тисяч кілометрів доріг, або 40% основної мережі.