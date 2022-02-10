В Ужгороде "Большая стройка" возведет новый современный детсад с уникальным дизайном

В Ужгороде в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начинается создание нового заведения дошкольного образования — детского сада, который будет иметь уникальный дизайн. Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.

"Теперь еще 250 детей города смогут воспитываться и развиваться в современном садике, который будет отвечать всем нормам", — отметил он.

В двухэтажном здании обустроят комнаты для ясельных, дошкольных, инклюзивных групп, пищеблок и бассейн, а снаружи разместят физкультурные и групповые площадки.

"Все это будет положительно способствовать всестороннему развитию детей, ведь здесь создадут все условия для безопасного пребывания, воспитания, обучения и постоянного общения со сверстниками", — подчеркнул Микита.

На этот проект предусмотрено финансирование в размере более 44 млн грн. за счет средств ГФРР и местного бюджета громады.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что по программе Владимира Зеленского в Украине в течение 2020-2021 годов появилось 217 обновленных безопасных школ и 163 садика.