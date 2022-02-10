В Ужгороді "Велике будівництво" зведе новий сучасний дитсадок з унікальним дизайном

В Ужгороді у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" розпочинається створення нового закладу дошкільної освіти — дитячого садочка, який матиме унікальний дизайн. Про це повідомив очільник Закарпатської ОДА Віктор Микита.

"Тепер ще 250 дітей міста зможуть виховуватися й розвиватися у сучасному садочку, який буде відповідати усім нормам", — зазначив він.

У двоповерховій будівлі облаштують кімнати для ясельних, дошкільних, інклюзивних груп, харчоблок та басейн, а зовні розташують фізкультурні та групові майданчики.

"Усе це позитивно сприятиме всебічному розвитку дітей, адже тут створять усі умови для безпечного перебування, виховання, навчання й постійного спілкування з однолітками", — наголосив Микита.

На цей проєкт передбачено фінансування у розмірі понад 44 млн грн за рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету громади.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що за програмою Володимира Зеленського в Україні протягом 2020-2021 років з’явилося 217 оновлених безпечних шкіл та 163 садочки.