Штормовой ветер с мокрым снегом: синоптики назвали дату резкого ухудшения погоды в Украине

В середине следующей недели синоптики прочат резкое изменение погодных условий

Следующая неделя принесет с собой существенное ухудшение погоды, которое украинцам следует ожидать уже в следующий четверг. Синоптики отмечают, что в первые рабочие дни погодные условия будут стабильными, дождей не прогнозируют, однако уже 17-18 февраля страну накроют мощные осадки и сильный ветер.

Указанную информацию сообщила заместитель руководителя отдела метеопрогнозов в украинском гидрометцентре Наталья Голеня, — пишут "Факты".

По словам синоптика, с 14 по 16 февраля в Украине будет наблюдаться достаточно высокое поле давления, однако ожидать осадков не стоит. А вот в последующие дни, 17 и 18 февраля, атмосферный фронт переместится и принесет с собой мокрый снег, дожди и усиление ветра.

Что касается температуры воздуха, то в ночные часы она будет удерживаться на отметках 0…+6 градусов, днем от 1 до градусов со знаком "+".

На портале sinoptik.ua информация о резком ухудшении погодных условий подтверждается.

Так, согласно имеющимся данным, в столице с 17 по 19 февраля ожидается пасмурная погода с сильными осадками в виде дождя. Тем не менее, температурные показатели будут радовать киевлян и удерживаться на отметках от +4 до +10 градусов тепла. В субботу, 19 февраля, похолодает до нуля, вероятный снег.

Прогноз погоды в Киеве

В Харькове 17 февраля будет идти дождь, 18 и 19 февраля — ожидаются дожди со снегом. Температура воздуха будет удерживаться на плюсовых показателях, однако в ночь на субботу упадет до -1 градуса.

Прогноз погоды в Харькове

В Запорожье дожди ожидаются 18 и 19 февраля. Погода будет пасмурной, но теплой. Температура воздуха будет колебаться от +2 до +7 градусов.

Прогноз погоды в Запорожье

В Днепре также тепло до +6, однако будет дождь в пятницу и субботу. Прогнозируется также усиление ветра.

Прогноз погоды в Днепре.

Во Львове 17 февраля — дожди. 18 числа — дождь со снегом, хотя температура воздуха будет держаться на отметках от +2 до +6 градусов. На дорогах сильный гололед. В субботу погода очень переменчива — то солнце, то облака и дождь со снегом.

Прогноз погоды в Львове

В Одессе по-весеннему тепло. Температура воздуха – от +3 до +9 градусов. Дождь возможен только 18 февраля, в пятницу.

Прогноз погоды в Одессе.

Ранее "Телеграф" сообщал, какую погоду ожидать украинцам до конца текущей недели.

Также напомним, что синоптики обещают скорый приход весны в 2022 году.