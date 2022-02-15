"Большая стройка" отремонтирует кировоградскую детскую больницу, построенную в 1915 году

В Кировоградской областной детской больнице, ежегодно принимающей до 10-11 тысяч маленьких пациентов, по программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" отремонтируют инфекционное отделение, корпус №6 и пищеблок. Об этом рассказала глава Кировоградской ОГА Мария Черная.

"Этот объект является приоритетным на текущий год. Больница построена в 1915 году, поэтому сейчас она нуждается в безотлагательном проведении реконструкции", – отметила глава гособладминистрации.

В настоящее время продолжается работа по изготовлению проектно-сметной документации.

В планах реконструкции: замена внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков, внутренние отделочные работы помещений, приобретение медицинского оборудования, мебели и инвентаря и приобретение технологического оборудования для пищеблока, сообщили в Кировоградской ОГА.

Как напомнил ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в планах "Большой стройки" на 2022 год – реконструкция или строительство 16 медицинских учреждений, двух санаторно-оздоровительных центров, 25 областных больниц и 25 детских областных больниц.