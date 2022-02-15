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"Велике будівництво" відремонтує кіровоградську дитячу лікарню, збудовану у 1915 році

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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"Велике будівництво" відремонтує кіровоградську дитячу лікарню, збудовану у 1915 році Новина оновлена 15 лютого 2022, 09:47

У Кіровоградській обласній дитячій лікарні, яка щороку приймає до 10-11 тисяч маленьких пацієнтів, за програмою президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" відремонтують інфекційне відділення, корпус № 6 та харчоблок. Про це розповіла голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна.

"Цей об’єкт є пріоритетним на поточний рік. Лікарня побудована у 1915 році, тому зараз вона потребує невідкладного проведення реконструкції", – зазначила голова держобладміністрації.

На даний момент відбувається робота з виготовлення проектно-кошторисної документації.

Загалом у планах реконструкції: заміна внутрішніх інженерних мереж, заміна віконних та дверних блоків, внутрішні опоряджувальні роботи приміщень, придбання медичного обладнання, меблів і інвентарю та придбання технологічного обладнання для харчоблоку, повідомили у Кіровоградській ОДА.

Як нагадав раніше координатор програми "Велике будівництво", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, у планах "Великого будівництва" на 2022 рік – реконструкція або побудова 16 медичних закладів, двох санаторно-оздоровчих центрів, 25 обласних лікарень та 25 дитячих обласних лікарень.

Теги:
#Лікарні #Великебудівництво #Програмазеленського
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