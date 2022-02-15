Укр

"Большая стройка" Зеленского проложит новую объездную по трассе Н-10 на Прикарпатье

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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"Большая стройка" Зеленского проложит новую объездную по трассе Н-10 на Прикарпатье Новость обновлена 15 февраля 2022, 14:17

На дороге национального значения Н-10 Стрый — Мамалыга в Ивано-Франковской области в этом году начнется строительство объездной дороги в обход поселка Заболотов, которая разгрузит населенный пункт от потоков транзитного транспорта и сделает комфортным движение по трассе Н-10 на этом участке. О планах по строительству объездной Заболотова сообщил "Голос Украины".

Общая протяженность новой объездной должна составить 6,4 км, включая новую транспортную развязку длиной 200 метров, которую планируется соорудить над железнодорожным транспортным узлом.

Проект будет реализовываться в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Заболотов – известный торговый центр не только в бывшем Снятинском, а сегодня и в Коломыйском районе. Сюда на ярмарку приезжают издавна отовсюду, даже из соседних Черновицкой и Тернопольской областей. Через населенный пункт проходит дорога государственного значения Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга. Так что строительство объездной здесь актуально", — говорится в сообщении.

Одновременно со строительством объездной в населенном пункте должно быть также оборудовано освещение, проложены тротуары и пешеходные дорожки. Разработка проектной документации уже началась, а саму идею создания объездной поддержало общее собрание жильцов Заболотного.

Если не возникнет сложностей с отводом земельных участков, работы по строительству объездной планируется начать уже во втором полугодии.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в текущем году планируется построить и отремонтировать 5 500 км дорог государственного значения и 1 400 км – местного.

Теги:
#Владимир Зеленский #Объездная дорога #Большое строительство
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