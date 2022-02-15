"Большая стройка" Зеленского проложит новую объездную по трассе Н-10 на Прикарпатье

На дороге национального значения Н-10 Стрый — Мамалыга в Ивано-Франковской области в этом году начнется строительство объездной дороги в обход поселка Заболотов, которая разгрузит населенный пункт от потоков транзитного транспорта и сделает комфортным движение по трассе Н-10 на этом участке. О планах по строительству объездной Заболотова сообщил "Голос Украины" .

Общая протяженность новой объездной должна составить 6,4 км, включая новую транспортную развязку длиной 200 метров, которую планируется соорудить над железнодорожным транспортным узлом.

Проект будет реализовываться в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Заболотов – известный торговый центр не только в бывшем Снятинском, а сегодня и в Коломыйском районе. Сюда на ярмарку приезжают издавна отовсюду, даже из соседних Черновицкой и Тернопольской областей. Через населенный пункт проходит дорога государственного значения Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга. Так что строительство объездной здесь актуально", — говорится в сообщении.

Одновременно со строительством объездной в населенном пункте должно быть также оборудовано освещение, проложены тротуары и пешеходные дорожки. Разработка проектной документации уже началась, а саму идею создания объездной поддержало общее собрание жильцов Заболотного.

Если не возникнет сложностей с отводом земельных участков, работы по строительству объездной планируется начать уже во втором полугодии.