"Велике будівництво" Зеленського прокладе нову об'їзну по трасі Н-10 на Прикарпатті

На дорозі національного значення Н-10 Стрий – Мамалига в Івано-Франківській області цьогоріч розпочнеться будівництво об'їзної дороги в обхід селища Заболотів, яка розвантажить населений пункт від потоків транзитного транспорту та зробить комфортним рух трасою Н-10 на цій ділянці. Про плани будівництва об'їзної Заболотова повідомив "Голос України" .

Загальна протяжність нової об'їзної має скласти 6,4 км, включно з новою транспортною розв'язкою довжиною 200 метрів, яку планується звести над залізничним транспортним вузлом.

Проєкт реалізовуватиметься у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Заболотів – відомий торговельний центр не тільки в колишньому Снятинському, а нині Коломийському районі. Сюди на ярмарок приїжджають споконвіку звідусіль, навіть із сусідніх Чернівецької і Тернопільської областей. Через населений пункт проходить дорога державного значення Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига. Тож будівництво об’їзної тут актуальне", — йдеться у повідомленні.

Одночасно з будівництвом об'їзної в населеному пункті має бути обладнано освітлення, прокладено тротуари та пішохідні доріжки. Розробка проєктної документації вже розпочалася, а саму ідею створення об'їзної було підтримано на загальних слуханнях мешканців Заболотного.

Якщо не виникне складнощів із відведенням земельних ділянок, роботи з будівництва об'їзної планується розпочати вже у другому півріччі.