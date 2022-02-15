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"Большая стройка" впервые за почти 60 лет отремонтирует мост в Черновицкой области

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
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"Большая стройка" впервые за почти 60 лет отремонтирует мост в Черновицкой области

По программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Кицмани отремонтируют мост, возведенный в 1936 году. Последний раз его реконструировали в 1963-м, сообщила на странице в Facebook Служба автомобильных дорог в Черновицкой области.

"Впервые за 59 лет в Кицмани ремонтируем мост. Восстанавливаем мостовое сооружение на трассе М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, км 469+575. Общая протяженность постройки – 12 метров", – говорится в сообщении.

По состоянию на сегодняшний день продолжаются работы по обновлению правого проезда моста. Там обустроят балки среднего пролета, новую монолитную накладную плиту проезжей части, смонтируют и укрепят существующие опоры мостовой конструкции.

Далее в планах – нанесение гидроизоляции, замена старого асфальтобетонного покрытия, обустройство тротуаров, установка нового барьерного и перильного ограждения.

Служба автомобильных дорог в Черновицкой области добавила, что "аналогичные работы будут проведены и на левом проезде. На ремонтируемом участке организовано реверсивное движение транспорта".

В ведомстве также отметили, что в этом году по программе президента Владимира Зеленского будет продолжен текущий средний ремонт дороги М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече до границы с Тернопольской областью.

Ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году будет завершено строительство Запорожского моста. А всего на 2022 год запланировано открытие 715 объектов "Большой стройки" в 24 областях Украины, сказал Тимошенко.

Теги:
#Дороги #Владимир Зеленский #Кицмань #Большое строительство
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