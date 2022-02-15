Рус

"Велике будівництво" уперше за майже 60 років відремонтує міст в Чернівецької області

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
15
"Велике будівництво" уперше за майже 60 років відремонтує міст в Чернівецької області

За програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у Кіцмані відремонтують міст, зведений у 1936 році. Востаннє його реконструювали у 1963-му, повідомила на сторінці у Facebook Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області.

"Уперше за 59 років у Кіцмані ремонтуємо міст. Відновлюємо мостову споруду на трасі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, км 469+575. Загальна протяжність споруди – 12 метрів", – говориться у повідомленні.

Станом на зараз тривають роботи з оновлення правого проїзду мосту. Там облаштують балки середнього прольоту, нову монолітну накладну плиту проїзної частини, змонтують нові та укріплять існуючі опори мостової конструкції.

Далі у планах – нанесення гідроізоляції, заміна старого асфальтобетонного покриття, облаштування тротуарів, встановлення нового бар’єрного і перильного огородження.

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області додала, що "аналогічні роботи будуть проведені і на лівому проїзді. На ділянці, що ремонтується, організовано реверсивний рух транспорту".

У відомстві також зазначили, що цього року за програмою президента Володимира Зеленського продовжать поточний середній ремонт дороги М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече до межі із Тернопільською областю.

Раніше координатор програми "Велике будівництво", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що цього року буде завершено будівництво Запорізького мосту. А всього на 2022 рік заплановане відкриття 715 об’єктів "Великого будівництва" у 24 областях України, сказав Тимошенко.

Теги:
#Дороги #Володимир Зеленський #Кіцмань #Велике будівництво
Хакери протягом доби тероризують окремі сайти
Україна
Україна зазнала масштабної кібератаки: які сервіси не працюють
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Хакери протягом доби тероризують окремі сайти
Україна зазнала масштабної кібератаки: які сервіси не працюють
Дата публікації
Категорія
Прес-конференція канцлера ФРН та президента Росії
Газ, НАТО та Донбас: три резонансні теми переговорів Путіна та Шольца в Москві
Дата публікації
Категорія
Користувачі скаржаться на відмову банкоматів та особистих кабінетів у "Приваті"
У роботі "Приватбанку" масштабні збої: що відомо
Дата публікації
Категорія
Німеччина та Росія по-різному дивляться на ситуацію
Путін назвав умову, за якої не визнаватиме "ЛНР" та "ДНР": подробиці
Дата публікації
Категорія
Долею Дмитра зайнялися поліція та соцслужби
12-річного Діму на ніч замикали в кімнаті без вікон — мати вирішила відмовитися від сина заради нової родини