"Велике будівництво" уперше за майже 60 років відремонтує міст в Чернівецької області

За програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у Кіцмані відремонтують міст, зведений у 1936 році. Востаннє його реконструювали у 1963-му, повідомила на сторінці у Facebook Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області.

"Уперше за 59 років у Кіцмані ремонтуємо міст. Відновлюємо мостову споруду на трасі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, км 469+575. Загальна протяжність споруди – 12 метрів", – говориться у повідомленні.

Станом на зараз тривають роботи з оновлення правого проїзду мосту. Там облаштують балки середнього прольоту, нову монолітну накладну плиту проїзної частини, змонтують нові та укріплять існуючі опори мостової конструкції.

Далі у планах – нанесення гідроізоляції, заміна старого асфальтобетонного покриття, облаштування тротуарів, встановлення нового бар’єрного і перильного огородження.

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області додала, що "аналогічні роботи будуть проведені і на лівому проїзді. На ділянці, що ремонтується, організовано реверсивний рух транспорту".

У відомстві також зазначили, що цього року за програмою президента Володимира Зеленського продовжать поточний середній ремонт дороги М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече до межі із Тернопільською областю.