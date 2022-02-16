Укр

"Большая стройка" новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Херсона практически завершена - ОГА

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Херсона Новость обновлена 16 февраля 2022, 17:07
Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Херсона

В Международном аэропорту "Херсон" реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая проводится по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", практически завершилась. Об этом в Facebook сообщил глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута.

"В настоящее время на обновленной ВПП уже нанесена разметка! Этого события ждали все годы эксплуатации взлетно-посадочной полосы и только благодаря программе "Большая стройка" началась реконструкция", — написал глава областной администрации.

В ходе реконструкции взлетно-посадочной полосы Херсонского аэропорта ее длина увеличилась до 2600 метров, а ширина — с 42 до 60 метров.

С новыми параметрами международный аэропорт "Херсон" сможет принимать самолеты Boeing 737-800, 900 и Airbus A321 по 10-12 рейсов за день, что значительно увеличит пассажиропоток.

Напомним, о скором открытии аэропорта в Херсоне сообщил и заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко. По его информации, в этом году будут реконструированы также аэропорты в Виннице, Житомире, Кривом Роге, Полтаве, Ровно и Черновцах.

Теги:
#Большаястройка #Программапрезидента #реконструкцияаэропортов
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